"Є один обов'язок": Сирський розповів, чому Зеленський звільнив Залужного

Склад Генштабу та інших органів військового управління буде оновлено бойовими офіцерами з великим практичним досвідом, який вони набули на полі бою, розповів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що генерала Валерія Залужного звільнили з посади через "вагомі причини". Про це він повідомив в інтервʼю "Укрінформу".

Він зауважив, що у військових "є один обов’язок", він не обговорює, а виконує накази.

"Тож якщо у Президента країни, Верховного Головнокомандувача, були причини для такої заміни, особливо під час активної фази війни, — це означає, що ці причини — вагомі", — сказав Олександр Сирський.

За його словами, він із Залужним працювали пліч-о-пліч у найважчі часи ще до 24 лютого 2022 року. Сирський зазначив, що знання та досвід, набутий під час повномасштабної війни у боях з переважальним ворогом, спрямовуватиметься на підвищення ефективності дій та максимально ураження окупантів.

Військове керівництво наразі відпрацьовує алгоритми роботи органів військового управління. Йдеться про ретельне й детальне планування дій обʼєднань, з’єднань і частин з урахуванням фронту.

Олександр Сирський наголосив, що успіхи військових операцій та життя людей залежать від чіткої роботи вертикалі, що охоплює планування й забезпечення бойових дій, та своєчасного постачання новітньої зброї і боєприпасів від партнерів. Він вважає, що штаби повинні знати всі потреби фронту та володіти ситуацією на кожній ділянці. В результаті на перший плану виходить кваліфікація офіцерів, які належать до органів військового управління.

"Склад Генерального штабу та інших органів військового управління буде оновлений завдяки бойовим офіцерам з великим практичним досвідом бойових дій, який вони набували на полях вже цієї війни", — додав він.

Нагадаємо, 7 березня президент України Володимир Зеленський погодив кандидатуру генерала Валерія Залужного на посаду посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії.

9 березня з ЗМІ повідомили, що генерал Валерій Залужний пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його непридатним до військової служби. Після звільнення з посади генерал перебував у розпорядженні міністра оборони Умєрова, а потім він вирішив звільнитися зі служби.