ВЛК визнала непридатним: у ЗМІ розповіли про причини звільнення Залужного з військової служби

Після звільнення з посади головнокомандувача Валерій Залужний перебував під розпорядженням міністра оборони Рустема Умєрова, який не знайшов для генерала значимої військової посади, розповіли журналісти.

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Взимку військово-лікарська комісія визнала непридатним до військової служби головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного. Про це повідомило видання ZN.UA з посиланням на джерела.

Журналісти зауважили, що після звільнення з посади головнокомандувача ЗСУ Залужний був виведений у розпорядження міністра оборони Рустема Умєрова, проте той не знайшов для нього значимої військової посади, адекватної рівню підготовки та досвіду генерала. Це ж саме не зміг раніше зробити президент Володимир Зеленський. Тому в лютому Валерій Залужний вирішив звільнитися з військової служби для того, аби мати змогу зайнятися іншою справою.

ЗМІ невідомо, чи підписав рапорт Умєров після оголошення Зеленським наміру направити Залужного послом у Лондон.

Крім цього, кількатижнева затримка з рішенням цього питання була пов'язана з тим, що після прийняття закону з новим переліком військових звань не була завершена відповідна зміна нормативної бази, а саме в указах президента. В результаті не було юридичної чіткої ясності, хто повинен звільнити Залужного зі званням генерала з військової служби — міністр оборони наказом чи президент указом, як раніше звільняли генералів армії.

Журналісти розповіли, що відхід досвідченого головнокомандувача ЗСУ з військової служби під час війни є несвоєчасним, проте перебування в розпорядження міністра оборони без належної ділянки відповідальності та впливу на ситуацію в армії — також не має сенсу.

Відповідно до українського законодавства, після двох місяців перебування в розпорядження міністра військовому припиняють виплачувати грошове забезпечення, окрім окладу за військовим званням. Для Залужного цей оклад складає 1762 гривні на місяць.

Нагадаємо, 7 березня президент України Володимир Зеленський призначив генерала Валерія Залужного на посаду Надзвичайного та Повноважного Посла України в Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії. МЗС направило відповідний запит на агреман британській стороні.

Того ж дня Зеленський зауважив, що Залужний говорив, що хоче займатися дипломатичною роботою. Також він підтвердив надсилання запиту на погодження його кандидатури на посаду посла у Великій Британії та Північній Ірландії.