Червоні лінії позаду: передача ATACMS Україні вже не така ризикована, — Пентагон

Американський генерал Чарльз Браун зазначив, що млява реакція Москви на серію нещодавніх атак українських БПЛА в глибині території РФ дала змогу Пентагону скоригувати свій аналіз ризику відправлення в Україну далекобійних ракет.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Чарльз Браун у контексті постачання Україні далекобійних тактичних ракет ATACMS 28 березня заявив, що ризики ескалації через такі кроки не такі високі, як, можливо, у 2022 році. За його словами, про це свідчать і реакція Москви після ударів українських сил по території РФ. Про це повідомляє Defense One.

Оглядачі пишуть, у вересні 2022 року Кремль заявив, що надання такої зброї Україні перетне "червону лінію", оскільки її дальність дасть змогу Україні націлюватися на Москву.

Тому Білий дім постійно чинить опір, у всякому разі публічно, надати Україні далекобійні ATACMS. Така позиція пов'язана з тим, що в Пентагоні посилаються на російську військову доктрину, зокрема, на так званий екзистенціальний ризик, стверджуючи, що надання Україні такої зброї може призвести до ядерної відповіді з боку Росії або підштовхнути її до нападу на партнера по НАТО.

Однак є ймовірність того, що Сполучені Штати все ж таки таємно відправили невелику кількість далекобійних тактичних ракет, але адміністрація президента Джо Байдена не підтверджує, але й не спростовує цю інформацію.

Що стосується слів Брауна, то фактично він також не став офіційно підтверджувати або спростовувати ці повідомлення. Водночас він зазначив, що млява реакція Росії на серію нещодавніх атак українських безпілотників у глибині російської території дала змогу Пентагону скоригувати свій аналіз ризику відправлення ATACMS.

"Я відчуваю, що ризик ескалації не такий високий, як, можливо, на початку процесу, тому що з часом ми розуміємо трохи більше. Це ті речі, на які ми звертаємо увагу. Яка ймовірність ескалації, виходячи з різних можливостей і різних дій", — наголосив Браун.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба 22 березня заявив, що Україна з часом отримає далекобійні ракети ATACMS та інше необхідне озброєння від США. За його словами, робота в цьому напрямку триває, і потрібно почекати.