"Місія НАТО у Вірменії": Лавров проговорився про можливу операцію РФ на Кавказі, — ISW

Глава МЗС Росії поскаржився на погіршення російсько-вірменських відносин і звинуватив офіційний Єреван у наклепі на адресу прикордонників і бійців ЗС РФ, які дислокуються в Гюмрі.

Високопоставлені представники російського керівництва дедалі частіше виступають зі звинуваченнями влади Вірменії, яка продовжує дистанціюватися від безпекового співробітництва з РФ після того, як Кремль не втрутився в конфлікт з Азербайджаном, що призвело до втрати Карабаху. Про це пише "Інститут вивчення війни" у зведенні від 28 березня.

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров 28 березня сказав, що керівництво Вірменії свідомо погіршує російсько-вірменські відносини за надуманими приводами й спотворює історію останніх трьох із половиною років.

Лавров також звинуватив керівництво Вірменії в наклепі на адресу російських прикордонників, російських військовослужбовців на 102-ій військовій базі РФ у Гюмрі та очолювану РФ Організацію договору про колективну безпеку (ОДКБ) загалом.

За словами Лаврова, місія Євросоюзу у Вірменії перетворюється на місію НАТО. Нові критичні заяви Лаврова вказують на те, що Кремль, імовірно, готує жорсткіші та більш організовані дії у відповідь на тлі спроб Єревана дистанціюватися від РФ і зміцнити відносини із Заходом.

Нагадаємо, що Лавров висловився про легітимність Зеленського після 20 травня. Глава МЗС РФ зробив таку заяву після слів постпреда РФ при ООН Василя Небензі.

Також повідомлялося, що на початку березня в ISW повідомили, що Сергій Лавров намагається домогтися від Заходу поступок щодо суверенітету України, а також відмовився від переговорів у Стамбулі.