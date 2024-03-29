Прощання з Даніловим і нові задачі: Зеленський розпочав роботу оновленого складу РНБО (відео)

За словами українського президента, є щонайменше 5 напрямків, за якими необхідно далі вести роботу. Зокрема це стосується міжнародних санкцій проти Росії.

Президент України заявив, що робота оновленої Ради національної безпеки і оборони (РНБО) розпочалася. Він назвав 5 пріоритетних завдань, над якими треба працювати далі. Пост опубліковано на сторінці глави держави в соціальній мережі Facebook.

Насамперед він подякував за виконану роботу колишньому голові РНБО Олексію Данілову, який також був присутній на засіданні. Тепер він продовжить свою роботу на дипломатичному напрямку, а його посаду обійме Олександр Литвиненко — колишній начальник Служби зовнішньої розвідки.

Далі Володимир Зеленський перерахував пункти, над якими вестиметься робота оновленого складу відомства. Перше — більше прогнозованості.

"РНБО має всі можливості, щоб об'єднати аналітичний потенціал українських розвідок та інших органів, які функціонують у сфері національної безпеки. Нам потрібне посилення спроможності України прогнозувати та впливати на процеси, від яких залежить національна безпека нашої держави", — заявив Володимир Зеленський.

Санкції стали важливим і потужним інструментом, тому це другий пункт, на який слід звернути увагу. Глава держави наголосив, що політика обмежень вкрай важлива для України, тож нове керівництво РНБО повинне буде вчасно та ефективно працювати в цьому напрямі.

"Третє – доктринальна робота. Чіткість національних орієнтирів і системність у їх реалізації – це те, що потрібно і зараз, і після війни. Четверте – кібербезпека та інформація. РНБО має потенціал робити більше для захисту від ворожих дестабілізаційних операцій та координації всіх державних інституцій у цій сфері", — продовжує президент України.

П'ятий пункт, про який заговорив Володимир Зеленський, стосується роботи Ставки, проєктів рішень і контролю за виконанням завдання. Усе те, чим займалося попереднє керівництво РНБО, має бути продовжено. Очевидним пріоритетом є оборона України та захист українського суспільства.

Наприкінці своєї доповіді український президент представив Олександра Литвиненка та подякував йому за те, що він погодився взяти на себе таку відповідальність. Той зі свого боку пообіцяв зробити все, що необхідно для захисту держави від ворожої агресії.

Нагадаємо, 26 березня президент України Володимир Зеленський підписав укази, згідно з якими було звільнено Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони, а також Олександра Литвиненка — з позиції голови Служби зовнішньої розвідки.

Пізніше в Офісі президента розповіли, чому це сталося. За словами радника глави ОП Михайла Подоляка, це був необхідний крок, який вимагав певний етап війни. Водночас, відставка Олексія Данілова жодним чином не пов'язана з його прямолінійністю та недипломатичністю деяких заяв.