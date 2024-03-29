ЗС РФ заявляють про просування в Семенівці та знищення морського дрона біля Кінбурнської коси, — ISW

За словами аналітиків, російські джерела стверджували, що 27 березня ЗС РФ просунулися до автодороги Авдіївка — Новобахмутівка в межах Семенівки. Але в ISW не виявили підтверджень.

Наступ ЗС РФ триває. 28 березня позиційні бої тривали на рубежі Куп'янськ — Сватове — Кремінна. Зіткнення велися на північний схід від Куп'янська в районі Синьківки, на захід від Кремінної в районі Тернів і на південь від Кремінної в районі Серебрянського лісництва та Білогорівки. Про це пише американський аналітичний центр "Інститут вивчення війни" у зведенні від 28 березня.

28 березня позиційні бої тривали в районі Бахмута, але жодна зі сторін не домоглася якихось підтверджених успіхів. Позиційні бої спостерігаються в районі Богданівки, Часова Яру, Іванівського та на південний захід від Бахмута в районі Кліщіївки та Андріївки.

Часів Яр на карті

Російські джерела стверджували, що 27 березня ЗС РФ просунулися до автодороги О0542 (Авдіївка — Новобахмутівка) в межах Семенівки, але ISW не виявили підтверджень.

Заступник командира української штурмової бригади повідомив, що російські війська намагаються просунутися до Семенівки й що в цьому районі можуть провести ротацію особового складу, ввести в бій нові підрозділи. Зазначається, що віднедавна ЗС РФ у цьому районі стали використовувати бронетехніку, зокрема танки; у боях за Орлівку ЗС РФ втратили кілька невстановлених підрозділів.

Позиційні бої тривали на північний захід від Авдіївки в районі Семенівки, Бердичів, Тоненького, Невельського та Первомайського.

28 березня російські війська продовжили наступ у районі Старомайорського на кордоні Донецької та Запорізької областей, але не просунулися вперед.

Старомайорське на карті

28 березня позиційні бої продовжилися на заході Запорізької області, але без підтверджених змін фронту. Бої точаться в районі Работиного та на північний захід від Вербового.

Лівобережжя Херсонської області

28 березня позиційні бої тривали на лівобережжі Херсонської області, зокрема в районі Кринок. За даними спікера оперативного командування "Південь" полковника Наталії Гуменюк, російські війська продовжують проводити наступ на лівому березі Херсонської області групами від 10 до 15 осіб без підтримки бронетехніки. За її твердженнями, ЗС РФ втрачають у цьому районі від 30 до 40 осіб щодня.

Російський військкор 28 березня заявив, що російські сили знищили український військово-морський безпілотник біля Кінбурнської коси в Миколаївській області. У ISW не виявили підтверджень цьому.

Нагадаємо, що російські війська зайшли в центр Новомихайлівки біля Мар'їнки.

Також повідомлялося, що ISW прогнозують, що під час нового наступу ЗС РФ зможуть атакувати тільки в одному напрямку. Водночас вони можуть відвертати Сили оборони на нові, раніше неактивні ділянки фронту.