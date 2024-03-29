"Хочеш жити — копай": ЗС РФ ведуть наступ, а Україна активно зміцнює оборону, — FT

На думку видання, Україна зараз активно будує нові укріплення в спробі запобігти майбутнім втратам території. Однак процес розпочався тільки нещодавно, і його швидкість та ефективність ще належить оцінити.

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На думку багатьох українських солдатів, прислів'я "Хочеш жити — копай" залишається актуальним упродовж усього часу від повномасштабного вторгнення Росії два роки тому. Українські окопи не просто перегороджують шлях снарядам і кулям снайперів — що глибші вони, то ефективніше вони захищають війська. І тепер в умовах російського наступу це прислів'я стало актуальним як ніколи. Про це пише британська газета Financial Times.

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"Це, як і раніше, так, — каже Євген, солдат на східному фронті. — Але тепер, якщо ми не хочемо втратити ще більше своєї землі, ми повинні копати, копати й копати".

Видання зазначає, що через місяць після того, як українські війська були змушені відступити зі східного промислового міста Авдіївка в Донецькій області, вони все ще чинять опір, прагнучи утримати позиції на фронті.

Ситуація на сході України не стала легшою. Російські війська, хоч і не ведуть прямих атак, як це було раніше, все ще домагаються невеликих, але стабільних успіхів на різних ділянках фронту. Метою Росії є захоплення Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей протягом наступних 34 місяців, за даними Центру оборонних стратегій, українського аналітичного центру з питань безпеки.

Україні доводиться боротися з обмеженими ресурсами. Запаси артилерії та боєприпасів скорочуються, тоді як підтримка з боку Вашингтона і Євросоюзу залишається невизначеною. Однак найпомітніша відсутність для України — відсутність надійних оборонних ліній. Це робить армію більш вразливою перед просуванням російських сил, зазначає видання.

Президент України Володимир Зеленський заявив про намір побудувати нові укріплення вздовж трьох ліній оборони протяжністю 2 000 км до кінця весни. Однак раніше це не вважалося пріоритетом для військового керівництва, яке, здавалося, покладалося на підтримку з боку Заходу і не надавало належного значення будівництву оборонних споруд.

Критики, зокрема українські аналітики та журналісти, висловлюють невдоволення щодо політичних і військових лідерів України за неефективне використання ресурсів і відсутність підготовки до оборони, особливо в містах, як-от Авдіївка, які давно стали мішенню для російських атак.

"Валентин Бадрак, директор київського Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, каже, що військове керівництво України відчувало "певну ейфорію" і вірило, що підтримка Заходу "ніколи не припиниться", що дасть їм змогу рухатися вперед — тому будівництво укріплень за лінією фронту не вважалося необхідним", — пише видання.

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Попри невдачі та критику, Україна зараз активно будує нові укріплення в спробі запобігти майбутнім втратам території. Нова робоча група при міністерстві оборони координує будівництво, яке фінансується з державного бюджету. Однак процес розпочався тільки нещодавно, і його швидкість та ефективність ще належить оцінити. Водночас будівництво почалося тільки в лютому, приблизно в той час, коли генерал-полковник Олександр Сирський був призначений новим головнокомандувачем збройними силами та оголосив, що Україна перейшла від наступальних дій до "активної оборони".

Нагадаємо, за результатами засідання Ставки верховного головнокомандувача президент Володимир Зеленський 11 березня заявив, що в Україні зводять три смуги оборонних рубежів завдовжки дві тисячі кілометрів.

Також раніше голова Запорізької ОДА Іван Федоров показав, як відбувається будівництво фортифікацій в області. Військові та цивільні підрядники працюють цілодобово над встановленням "зубів дракона", бетонних укриттів, траншей і вогневих позицій.