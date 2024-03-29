США перенесли випробування МБР Sentinel на 2026 рік: в чому причина

Програма заміни МБР Minuteman III — це не тільки створення нової ракети, але й переобладнання пускових шахт, системи управління і інших компонентів.

Перший політ новітньої міжконтинентальної балістичної ракети Sentinel відклали на 2026 рік. Про це повідомляє Breaking Defense.

Головний підрядник Northrop Grumman обмежено заявив, що шукати винних у перенесенні важко, бо перше льотне випробування зробити у грудні 2023 року, як було заплановано, виявилось величезним викликом. Ракета Sentinel має прийти на заміни МБР Minuteman III, але процес тестування затягнеться ще більше, ніж на два роки. Документи на 2025 фінансовий рік показують, що ракета не взлетить раніше лютого 2026 року.

Представник Повітряних сил підтвердив значне відхилення від графіка додавши, що перенесення першого польоту повʼязане з компонентами наведення.

"Хоча перший політ відбудеться пізніше, ніж планувалося спочатку, це не є критичним. Повітряні сили і Офіс міністра оборони продовжують тісно співпрацювати над визначенням і реалізацією варіантів зменшення ризиків і оптимізації графіка", — заявив представник ПС США.

Також армія проводить переоцінку програми Sentinel, бо в січні було оприлюднено порушення у витратах. Вартість проєкту зросла на 37% до понад 130 млрд. Огляд має завершитись до літа поточного року. За попередніми оцінками, значна частина зростання вартості Sentinel повʼязано з сегментом управління і запуску. Сама ракета не є основною причиною зростання витрат.

В Northrop Grumman додали, що програма Sentinel дуже складна. Мова йде не тільки про створення ракети, але і на пускові шахти, стартові центри і інші важливі компоненти.

Нагадаємо, 25 січня ЗМІ вперше повідомили про проблеми з ракетами Sentinel.