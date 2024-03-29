"Серйозна проблема": РФ може відкрити залізницю в окупації вже в травні, — Андрющенко

За словами радника мера Маріуполя, противник не з нуля будує альтернативний маршрут для поліпшення логістики. До вторгнення на Донбас там уже була дорога, яка з'єднувала Маріуполь, Москву і Санкт-Петербург.

Окупанти зайнялися будівництвом залізниці на захопленій території, яка повинна буде з'єднати Росію з Кримським півостровом. Противник сподівається, що це значно полегшить йому життя. Про це в коментарі "24 каналу" розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, противник наразі наблизився до того, що будівельні роботи підходять до завершення. У Росії є значна кількість ресурсів, зокрема людей і техніки, які цілодобово працюють над цим проєктом. З високою ймовірністю до травня залізниця буде готова до експлуатації.

Водночас радник мера Маріуполя додав, що окупанти не будували цю ділянку дороги з нуля. Вони відновлюють те, що було зруйновано 2014 року, коли почалася агресія щодо Донецької області. Дорога з'єднувала Маріуполь, Москву і Санкт-Петербург.

"Вони не всю залізницю будують, а добудовують окремі ділянки. Непридатні для експлуатації частини вони або замінюють, або перебудовують. У цьому питанні Росія дійсно швидко рухається не в той бік, у який би нам хотілося", — заявив Петро Андрющенко.

Окремо він заявив про те, що якщо залізничне сполучення між Росією та Україною справді працюватиме, тоді ворог отримує перевагу у військовій логістиці. Збільшиться обсяг військових ресурсів на фронті.

Зараз ЗС РФ змушені возити все з Ростова-на-Дону до Маріуполя, потім до Волновахи і так далі. Це не менше 300 кілометрів. Тобто боєкомплект можна буде доставити всього за добу, а не за тиждень.

"За всіх умов, які сьогодні існують — виникає серйозна проблема. Реальну залізницю Росія може отримати вже цього року. Якщо зараз унеможливити їхню роботу — точно вдарити по цих об'єктах, то цього року ми не побачимо цієї залізниці. Це велика безпека для наших Сил оборони на лінії фронту Донецької області", — підсумував Петро Андрющенко.

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Нагадаємо, 20 березня повідомлялося, що Російська Федерація продовжує будівництво залізни ці в окупації, однак стикається з певними проблемами. Представниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк додала, що для спорудження альтернативної ділянки дороги через захоплені регіони ворог вкладає багато економічних зусиль, але вчасно закінчити не вдалося.