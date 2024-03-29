РФ готується до оборони Криму: перекидають танки в Євпаторію, — АТЕШ (фото)

Українські партизани заявили про цікаву тенденцію щодо накопичення броньованої техніки в Криму, яка простежується останнім часом. Зокрема про перекидання 31 танка до Євпаторії.

Російські окупаційні війська почали активно перекидати танкові підрозділи до Євпаторії. Уже зафіксовано перекидання танкового батальйону. На думку активістів партизанського руху "АТЕШ", це свідчить про те, що РФ готується до оборони Криму.

"Нашому агенту вдалося вступити в комунікацію з одним з офіцерів цього підрозділу. З діалогу вдалося з'ясувати, що танковий батальйон перекинуто на територію Криму, в рамках посилення кримського угруповання", — заявили в "АТЕШ".

Партизанський рух уточнив, що, за їхньою інформацією, в Євпаторію не так давно прибуло близько 31-го танка — тобто цілий танковий батальйон.

"Інформація, яку ми отримали, була опрацьована й оперативно передана Силам оборони України", — зазначили в "АТЕШ".

Росія перекидає танки до Криму Росія перекидає танки до Криму Росія перекидає танки до Криму Росія перекидає танки до Криму Росія перекидає танки до Криму Росія перекидає танки до Криму

Нагадаємо, 28 травня в "АТЕШ" заявили, що Збройні сили Російської Федерації готуються до відбиття атак українських диверсійно-розвідувальних груп у тимчасово окупованому Севастополі в Криму. Зокрема противник вирішив розмістити БМП на береговій лінії оборони.

Окрім цього, 25 березня в партизанському русі "АТЕШ" повідомили, що противник почав переміщувати військові склади з тимчасово окупованого Криму. За словами учасників підпілля, у росіян почалася паніка.