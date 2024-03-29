"Під загрозою не лише Україна, а й Молдова": Зеленський розказав про наслідки атак РФ на ГЕС

Президент України на Ставці заявив, що вночі Росія атакувала Канівську і Дністровську ГЕС. За його словами, окупанти прагнуть повторити екологічну катастрофу, яка сталася на Херсонщині.

У п'ятницю, 29 березня, відбулося засідання Ставки верховного головнокомандувача ЗСУ, за скликання якої відповідав новопризначений секретар РНБО Олександр Литвиненко. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Telegram.

Глава держави окреслив "дуже серйозні" виклики. Він нагадав, що ЗС РФ цієї ночі знову атакували українську енергетику. Очільник уряду Денис Шмигаль, міністр енергетики Герман Галущенко, голови правлінь "Укренерго" та "Нафтогазу" Володимир Кудрицький та Олексій Чернишов доповіли на Ставці про завдану шкоду та відновлювальні роботи.

За словами президента, присутні на засіданні обговорили найбільш дієві способи фізичного захисту та їх упровадження на інших об’єктах.

"Цієї ночі свідомими цілями ворога стали Канівська та Дністровська ГЕС. Країна-терорист хоче повторення екологічної катастрофи на Херсонщині. Але тепер під загрозою не лише Україна, а й Молдова. Вода не зупиниться перед прикордонними стовпами, як не зупиниться і російська війна, якщо разом і вчасно не зупинити її в Україні", — наголосив Зеленський.

Друге питання, яке обговорили на Ставці — це контракти на постачання зброї та боєприпасів на найближчий час і на перспективу.

"На перший план вийшла потреба в ППО. Через інтенсивність російських обстрілів необхідно швидше поповнювати запаси. Доручив посилити роботу з партнерами. Розраховуємо на їхню швидку реакцію", — повідомив президент.

Нагадаємо, 26 березня президент України Володимир Зеленський підписав укази, згідно з якими Олексія Данілова було звільнено з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони, а Олександра Литвиненка — з позиції голови Служби зовнішньої розвідки. Литвиненка президент України призначив новим секретарем РНБО.

29 березня розпочалась робота оновленої РНБО. Володимир Зеленський озвучив 5 пріоритетних завдань, над якими треба працювати далі. А також повідомив, що Данілов продовжить працювати на дипломатичному напрямку.

Народний депутат України від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко повідомив, що екссекретаря РНБО можуть призначити послом у Молодові. Глава держави уже своїм указом звільнив з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Республіці Молдова Марка Шевченка.