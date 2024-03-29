Бригади ППО на Чернігівщині захищають небо за допомогою кулеметів "Браунінг", — Sky News (фото)

Під час обстрілів війська РФ атакують енергетичну інфраструктуру. Мобільні групи ЗСУ використовують пікапи зі встановленими в кузовах кулеметами Browning американського виробництва.

Українські команди ППО зі встановленою автоматичною зброєю на пікапах намагаються захистити небо від російських обстрілів. Про це повідомляє Sky News.

Для цієї мети мобільні підрозділи ППО в Чернігівській області використовують кулемет "Браунінг".

Стоячи в кузові пікапа, зі встановленого кулемета український солдат стріляє по цілях високо в небі

Мобільні групи ППО

Під час обстрілів війська РФ атакують енергетичну інфраструктуру. У двох областях України споживачі залишилися без світла після обстрілів 29 березня. Але обмеження щодо енергоспоживання можуть розширити й на інші регіони.

Мобільні групи ППО Мобільні групи ППО Мобільні групи ППО

За даними енергетиків, аварійні відключення встановлено в Криворізькому районі. До всього іншого, у Харківській області знеструмлено близько 200 тисяч споживачів.

Нагадаємо, що, зі свого боку, Європа знає рецепт, як врятувати Харків, але боїться образити Росію. Так вважає військовий аналітик Олексій Копитько. Своє бачення він виклав у матеріалі, опублікованому 29 березня. За його словами, потрібна лише політична воля і розуміння, що Харків — теж Європа.

Також повідомлялося, що у російських підрозділів уже є система перехоплення потокового відео дронів ЗСУ. Про це 29 березня повідомили в ISW із посиланням на пост провоєнного Telegram-каналу. За словами аналітиків, "Чебурашка" з'явився у спробі поліпшити механізм протидії FPV. Застосовувати нову систему планують для відеоперехоплення, визначення координат БПЛА і миттєвої активації найближчих РЕБ.