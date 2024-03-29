РФ закупила у Тайваню та США нітроцелюлозу для виробництва снарядів, — WSJ

Речовину, яка вважається дефіцитним продуктом у всьому світі, використовують у чорнилі, фарбі та лаці.

Росія удвічі збільшила імпорт нітроцелюлози, яку використовують для виробництва снарядів, якщо порівнювати з постачанням 2021 року. Про це пише Wall Street Journal.

Цю речовину використовують у чорнилі, фарбі та лаці. Вважається дефіцитним продуктом у всьому світі. Сама РФ не виготовляє її в достатній кількості.

Санкції вплинули на постачання до Росії військових товарів, але згодом Китай збільшив експорт такої сполуки. Прессекретар посольства КНР у Вашингтоні Лю Пенгю заявив, що Китай "не продає зброю сторонам, залученим в українську кризу, і розсудливо ставиться до експорту товарів подвійного призначення". Водночас, як інформує видання, Москва закуповує цю речовину також у США, Тайвані та Німеччині.

Wall Street Journal пише, що нітроцелюлозу Росія закупила за останні два роки у Тайваню на суму майже 700 тисяч доларів. "Аналітична маркетингова хімічна група" – російський імпортер цієї речовини. Вона є постійним партнером державного порохового заводу в російській Казані, як стверджують журналісти. Тайванська фірма TNC реалізувала турецькому підприємству Noy понад 500 тонн нітроцелюлози. Цей товар згодом відправили до РФ.

Щонайменше 80 тонн нітроцелюлози компанії Noy, як пише WSJ, продали німецькі дочірні компанії нью-йоркської фірми International Flavors & Fragrances. Вона, зі свого боку, минулого року відправила матеріал до РФ.

Журналісти розповіли, що представники International Flavors & Fragrances "здивувались", коли дізналися, що їхній продукт постачають третій країні. Там запевнили, що переглянуть умови реалізації та подальші відносини з турецькою компанією Noy.

Нагадаємо, 29 березня експерт заявив, що ЗСУ почнуть отримувати більше боєприпасів у квітні. Як розповів голова Defense Express Сергій Згурець, війська РФ зможуть відчути надходження нових снарядів на собі. Їх знищуватимуть масштабніше, ніж це відбувається зараз.