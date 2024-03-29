"Кінець травня або початок червня": у Раді розказали, коли запрацює закон про мобілізацію

За прогнозами нардепа Ярослава Железняка, законопроєкт про мобілізацію може з'явитися у сесійній залі парламенту 10-11 квітня. Тоді ж документ буде проголосований, а підписаний — наприкінці квітня або початку травня. Після цього знадобиться ще місяць, аби закон набрав чинності.

Закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку №10449 може запрацювати в Україні не раніше, ніж через два місяці. Таким прогнозом поділився в Telegram народний депутат від фракції "Голос" і перший заступник керівника комітету ВР із питань податкової та митної політики Ярослав Железняк.

За його словами, після того, як парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки завершив розгляд усіх 4269 поданих до законопроєкту правок, буде проведена велика юридична робота зі зведення тексту після всіх прийнятих змін.

Оборонний комітет проведе засідання, на якому мають розглянути додаткові "комітетські" правки, аби уникнути колізій. А також буде схвалена фінальна таблиця до другого читання законопроєкту про мобілізацію.

Железняк повідомив, що це може відбутися не раніше 3-4 квітня.

"Там багато підготовчої роботи, тому може відбутися десь не раніше середи-четверга", — написав нардеп.

Далі текст мають передати до юридичного управління парламенту. Там мають перевірити текст на помилки і колізії. За словами Железняка, після висновку збереться ще раз, щоб врахувати зауваження.

"Десь 10-11 квітня законопроєкт може зʼявитися в Раді. І проголосований теж буде в такі дати. Далі тут питання чи буде "блокуюча постанова", чи ні, яка затримає підписання законопроєкт Спікером. Але в цілому десь ближче до кінця квітня — початок травня закон підпишуть", — вважає Железняк.

Потім знадобиться місяць на те, щоб закон набрав чинності.

"І маємо тільки кінець травня — початок червня він запрацює", — прогнозує нардеп.

Водночас він зауважив, що "на кожному етапі щось може піти не так". Тому раніше, ніж в озвучені ним терміни цього не станеться, а от затримка цілком реальна.

Закон про мобілізацію: розгляд у Верховній Раді

Зі свого боку народна депутатка з фракції "Європейська солідарність" і членкиня оборонного комітету Ірина Фріз у коментарі "Суспільному" заявила, що уже сьогодні починається формування загальної таблиці. Вона переконана, що наступного тижня таблиця буде готова.

Щодо розгляду документа у сесійній залі, Фріз вважає, що парламент зможе розглядати по тисячі правок в день.

"Будемо дивитись, все залежать від того, скільки правок буде ставитися на підтвердження. Тому що одна річ, коли буде поставлена на підтвердження на врахування тисяча правок, зовсім інша, коли будуть ставити всі чотири тисячі, що буде займати значно більше часу, ніж передбачалося. Тому це залежить від політичної волі ухвалити цей закон в принципі", — пояснила депутатка.

Нагадаємо, 29 березня комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки завершив розгляд усіх 4269 правок до законопроєкту про мобілізацію №10449.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що парламент візьметься за розгляд законопроєкту, коли його фінальну версію доопрацює комітет. Конкретних термінів спікер озвучувати не став.