Еквівалент зріс майже вдвічі: ЗСУ вночі збили Х-101 із подвійною бойовою частиною, – експерт

Бойова частина отримала підготовлені елементи ураження — сталеві фрагменти кубічної форми для підвищення бойової ефективності.

Під час нічного ракетного удару українські війська збили крилату ракету Х-101 з подвійною бойовою частиною. Про це в Telegram повідомив український фахівець та консультант у галузі військових радіотехнологій на псевдо "Флеш".

Він розповів, що модифікована версія отримала додатковий модуль бойової частини. Загальний еквівалент зріс з 450 кг до приблизно 800 кг.

Інша бойова частина, як йдеться у повідомлені, отримала підготовлені елементи ураження. Це сталеві фрагменти кубічної форми для підвищення бойової ефективності.

Ймовірно місце для додаткової бойової частини було знайдено завдяки зменшенню паливного бака. Це може вплинути на дальність Х-101, проте для території України навіть зменшеної дальності може бути достатньо.

Фото: Сергій Флеш/ Telegram

Обстріл України 29 березня

Війська РФ 29 березня завдали масованого ракетного удару по Україні. Російські окупанти атакували територію України "Кинджалами" та крилатими ракетами. Вибухи прогриміли в Дніпропетровській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях.

В ніч на 29 березня російські окупанти також дронами атакували територію України. Вибухи прогриміли на території Дніпропетровської, Черкаської та Хмельницької областей. Окупанти також запустили кілька ракет по Кам'янському.

Моніторинговий канал "Николаевский Ванек" повідомив, що основною метою окупантів під час атаки були енергетичні об'єкти України. За його даними, загалом ЗС РФ залучили близько 10 бортів Ту-95МС.

Нагадаємо, 29 березня видання Wall Street Journal повідомило, що РФ закупила у Тайваню та США нітроцелюлозу для виробництва снарядів. Речовину, яка вважається дефіцитним продуктом у всьому світі, використовують у чорнилі, фарбі та лаці.