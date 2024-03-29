Росія може зібрати нові угруповання військ і кинути в наступ, — нардеп (відео)

За словами Романа Костенка, РФ хоче повністю захопити Луганську, Донецьку та Херсонську області, а також окупувати Харківську, Миколаївську та Одеську області.

У Росії немає сил, щоб проводити операції стратегічного рівня. Однак вона може створити нові угруповання військ для наступу. Про це повідомив народний депутат України від "Голосу, секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Роман Костенко в інтерв'ю "Радіо НВ".

За його словами, щоб провести великий стратегічний наступ, Росії необхідно провести додаткову мобілізацію, підготувати сили і засоби, створити або доукомплектувати нові угруповання.

"Але те, що Росія може це зробити найближчим часом і політика Путіна буде спрямована на те, щоб, використовуючи всі сили і засоби, які зараз є, створити нові угруповання і кинути їх у новий наступ, це не виключено", — сказав нардеп.

Він зазначив, що Путін готовий продовжувати війну з Україною. Він може хотіти, щоб його окупанти вийшли на кордони Донецької та Луганської областей. Також у планах Кремля може бути захоплення Харківської області та півдня України — Одеської, Миколаївської та частини Херсонської області на правому березі Дніпра.

"Це програма мінімум загалом для його війни в Україні, яку він буде вести, якщо йому нормально не протидіяти", — сказав Костенко.

Роман Костанко про наступ ЗС РФ (дивитися з 01:05)

Нагадаємо, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що російські війська планують наступ на 2024 рік, однак вони не можуть відновити свої ресурси повністю. Тому окупанти не зможуть оточити та захопити Харків. За його словами, можливо, буде повторення "Авдіївської кампанії", але в різних місцях.

Також аналітики ISW розповіли, як Україна може зупинити наступ ЗС РФ. Швидкість просування ЗС РФ протягом останніх пів року — по 100 кв. км на місяць. При цьому наступальні дії ворога, які почалися під Авдіївкою, триватимуть до середини весни.