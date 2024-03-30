"Це відкрило шлях до війни": Зеленський про реакцію Європи та США на агресію РФ у 2014-му

За словами українського президента, президент США Барак Обама "не був сильний" проти Володимира Путіна, коли той вирішив окупувати Кримський півострів.

Президента Російської Федерації Володимира Путіна слід було зупинити 2014 року, коли він окупував Кримський півострів. Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю The Washington Post.

"Європа хотіла мати безпеку на кордоні та велику торгівлю з Росією. Це відкрило шлях до війни з Україною", — заявив Зеленський.

За словами українського лідера, коли Путін захопив Крим 2014 року, президент США Барак Обама "не був сильним проти нього". Зеленський підкреслив, що на анексію півострова "жодної реакції не було".

"Ніхто його не відштовхнув. Ніхто його не зупинив", — сказав президент.

На запитання про те, чи вважає він, що президент США Джо Байден був надто обережним у постачанні зброї Україні, Зеленський відповів, що американський лідер, ймовірно, "обережно ставиться до ядерної атаки з боку Росії".

Зеленський сказав, що Путін, на його думку, не став би застосовувати ядерну зброю. Водночас глава держави визнав, що президент РФ є непередбачуваним.

"Він божевільний. У світі немає нікого, хто міг би на 100 відсотків сказати вам, що він буде робити. Ось чому Байден обережний", — підсумував Зеленський.

Нагадаємо, під час інтерв'ю Володимир Зеленський також заявив, що у США не схвалюють удари українських БПЛА по НПЗ на території Російської Федерації, однак Вашингтон не може заборонити Києву використовувати зброю власного виробництва

Крім того, український президент зазначив, що затримка Конгресом США схвалення пакета військової допомоги в розмірі 60 мільярдів доларів дорого обійшлася Україні — військові не змогли спланувати майбутні операції, а законодавці сварилися майже шість місяців.