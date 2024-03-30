Уночі ЗС РФ атакували Українця дронами: в Одеській області прогриміли вибухи

За даними Повітряних сил ЗСУ, російські дрони були зафіксовані на території Херсонської, Дніпропетровської, Одеської та Полтавської областей.

У ніч на 30 березня Збройні сили Російської Федерації атакували територію України безпілотними літальними апаратами. Про це повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

За інформацією командування, присутність ворожих ударних дронів було зафіксовано в Херсонській, Дніпропетровській, Одеській та Полтавській областях.

Начальник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер повідомив, що ЗС РФ атакують регіон безпілотниками.

Мер Одеси Геннадій Труханов закликав жителів міста перебувати в безпечних місцях.

Сили оборони півдня України уточнили, що окупанти спрямували групу БПЛА з Чорного моря в напрямку Білгород-Дністровського району Одеської області.

Пізніше в командуванні повідомили, що по БПЛА ведеться бойова робота, а також застерегли громадян від знімання роботи ППО.

Про наслідки нічної російської атаки на момент публікації новини не повідомлялося.

Нагадаємо, вранці 29 березня Збройні сили Російської Федерації здійснили масований ракетний обстріл території України "Кинджалами" і крилатими ракетами. Метою атаки стала цивільна енергетична інфраструктура.

Крім того, за інформацією ЗМІ, гучні звуки, пов'язані з нічним ударом ЗС РФ по Україні, було чути на території Молдови. Гучні звуки чули патрулі прикордонників у чотирьох населених пунктах — Окниця, Атаки, Косеуц і Сороки.