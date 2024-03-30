"Сотні мільйонів загинуть у перші 72 хвилини": у США змоделювали сценарій ядерної війни

Якщо Росія або Китай запустять ядерну ракету, у президента США Джо Байдена буде шість хвилин на вибір: вдарити у відповідь чи дозволити стерти з лиця землі одне з американських міст? Перший варіант призведе до загибелі майже всього населення планети.

Сотні мільйонів людей загинуть за кілька годин, якщо у світі почнеться ядерна війна. Такого висновку дійшла авторка бестселерів про американську армію США, американська журналістка-розслідувачка Енні Якобсен, пише таблоїд The Daily Star.

Якщо Росія або Китай запустять ядерну ракету, у президента США Джо Байдена залишиться шість хвилин на життєво важливе рішення: вдарити у відповідь, що призведе до загибелі майже всього населення у світі, чи дозволити стерти з карти одне з американських міст?

Чинна у США доктрина "попереджувального запуску" означає, що удар у відповідь буде до активації першої фази тривоги.

"Нас відділяє одне непорозуміння, один прорахунок від ядерного армагеддону. Незалежно від того, як почнеться ядерна війна, вона закінчиться смертю всіх нас", — сказала Якобсен.

У Міністерства оборони США є система раннього попередження. Космічна система SBIRS пильно стежить за всіма недружніми для Штатів країнами. Через частки секунди після запуску міжконтинентальної балістичної ракети Вашингтон бачить її гарячий вихлоп. Далі активується "попереджувальний запуск".

"Причина, через яку Сполучені Штати так пильно спостерігають за ядерними пусками у світі, полягає в тому, щоб негайно перевести в дію систему ядерного командування і контролю для нанесення контрудару. Сполучені Штати не чекатимуть, щоб відбити ядерну атаку і запустять ядерну зброю до того, як бомба справді впаде", — пояснює фахівець.

Наказ арміям РФ і США завдати ядерного удару віддавали не один раз

Військам США та РФ наказували завдати ядерного удару

Відомо, що наказ російським і американським військам завдати ядерного удару віддавали не один раз, але через деякий час команди визнавали помилковими.

"Наступного разу нам може пощастити набагато менше. Один із колишніх президентів США сумнівався в розумності організації армагеддону через дані на екрані радара", — йдеться в матеріалі.

Найкраща заява — в мемуарах 40-го президента США Рональда Рейгана, який вважав ядерний вибух "ірраціональним". Грибоподібна хмара, що утвориться після нього, притягне людей у радіусі багатьох миль, підніме їх у небо і всі вони згорять живцем, пише Якобсен.

США розгорнули 1770 ядерних боєголовок, їх можна запустити всього за 60 секунд. У Росії розгорнуто 1674 снаряди, їхні системи озброєнь перебувають на одному рівні з американськими, повідомив таблоїд.

"Якби президент США ухвалив фатальне рішення завдати удару у відповідь, незліченна кількість життів загинула б за менший час, ніж потрібен для гри у футбол. Спочатку мільйони, потім десятки і сотні мільйонів людей помруть у перші 72 хвилини ядерної війни. А потім настане ядерна зима, коли мільярди помруть від голоду", — вважає експерт.

Після ядерних бомбардувань настане ядерна зима

Якобсен поговорила з десятками високопоставлених політичних і військових діячів щодо концепції ядерного стримування. Усі вони погоджуються, що ядерна війна — це цілковите безумство, підкреслила вона.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц міг зіграти ключову роль у запобіганні можливого російського ядерного удару по Україні. Глава німецького уряду зумів переконати владу Китаю в необхідності запобігти ядерній загрозі.

У Кремлі раніше говорили, що президент Росії Володимир Путін не погрожував ядерною зброєю. За словами Путіна, ядерного удару можна завдати в разі загрози існуванню РФ.