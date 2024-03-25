"Зіграв ключову роль": Шольц міг запобігти ядерному удару по Україні, — Bild

За словами лідера парламентської фракції СДПН Рольфа Мютценіха, канцлер Німеччини нібито зумів переконати китайських лідерів у необхідності запобігання ядерній загрозі, обговоривши це питання під час свого візиту до Китаю.

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Канцлер Німеччини Олаф Шольц, як повідомляється, зіграв ключову роль у запобіганні можливого ядерного удару по Україні. Епізод, який звучить як сценарій із голлівудського блокбастера, був описаний лідером парламентської фракції СДПН Рольфом Мютценіхом. Попри заяви про героїзм канцлера, думки стосовно цього розділилися. Про це пише Bild.

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За словами Мютценіха на пресконференції, Шольц зумів переконати китайських лідерів у необхідності запобігання ядерній загрозі, обговоривши це питання під час свого візиту до Китаю. Ця версія отримала широку увагу в ЗМІ, включно з CNN і New York Times, які також повідомляли про ризик ядерного удару з боку Росії.

Проте, у своїй доповіді New York Times зазначив, що ініціатива в запобіганні ядерної загрози була в основному виходить від США, які активно попереджали Росію через різні канали зв'язку. Шольц, згідно з доповіддю, відігравав радше допоміжну роль, передаючи послання від американських союзників китайському лідеру.

Питання про реальну роль Шольца в цьому процесі залишаються відкритими. Критики, включно з експертом з питань оборони ХДС Родеріхом Кізеветтером, вважають розповіді про героїзм канцлера "безглуздими" і стверджують, що він не відігравав вирішальної ролі в запобіганні ядерній загрозі.

При цьому на запитання видання канцелярія лише послалася на заяви канцлера після зустрічі. Сам Шольц заявив у Китаї в листопаді 2022 року: "Я попросив президента Сі в Пекіні вплинути на Росію". Було висловлено згоду з тим, що ядерні загрози вкрай небезпечні.

Військовий експерт Карло Масала (Мюнхенський університет бундесверу) вважає реальну небезпеку ядерного удару восени 2022 року керованою: хоча американці знали про переговори між російськими військовими про застосування тактичної ядерної зброї, вони не спостерігали жодних рухів на місцевості, які б свідчили про підготовку.

Масала розповів виданню про роль канцлера: "З одного боку, американці виступили з погрозами на адресу Російської Федерації. З іншого боку — і тут був задіяний федеральний канцлер — вдалося переконати Китай та Індію підписати декларацію, в якій вони виступили проти застосування ядерної зброї загалом і щодо України. Олаф Шольц, безумовно, допоміг просунути позицію Китаю. Але в будь-якому разі Шольц не запобіг ядерній війні, оскільки не було жодних ознак того, що ядерний удар взагалі неминучий".

Нагадаємо, лідер парламентської фракції ХДС/ХСС Німеччини Торстен Фрай заявив 21 березня, що канцлер Німеччини Олаф Шольц, імовірно, затвердить постачання крилатих ракет Taurus Україні після проведення довгих переговорів.

Раніше ЗМІ повідомляли, що в Європарламенті депутати ФРН голосували за Taurus для України, а в Бундестазі — проти. На думку голови депутатської групи ХДС/ХСС Даніеля Каспари, голосування в Страсбурзі показує, наскільки "ізольованим" є уряд канцлера Німеччини Олафа Шольца в Берліні "зі своєю лінією".