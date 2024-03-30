Технології штучного інтелекту вивчили Україну, як ландшафти Афганістану й Іраку. Спеціальне ПЗ використовує сотні супутникових знімків, розвідувальні дані й інші показники, щоб формувати мапу бойових дій буквально в живому часі.

Американська компанія Palantir, яку оцінюють у 54 млрд доларів США, допомагає Україні з початку повномасштабного вторгнення. У виданні The Times розкрили деталі, як компанія, що названа на честь кришталевих куль із "Володаря перснів", покращує роботу ЗСУ.

На початку літа 2022 року президент Володимир Зеленський запросив у Київ керівників компанії Palantir, яка займається аналізом даних. Український лідер запропонував глибші відносини, які б "визначили, як Україна вестиме війну".

"Він сказав дуже переконливі речі. Україна відчайдушно потребувала підтримки Заходу. Вони визначили нас як найкращу Miltech-компанію у світі й дуже хотіли отримати доступ до наших технологій", — заявив Луїс Мослі, виконавчий віцепрезидент Palantir, під час 16-ї поїздки до Києва.

Компанія Palantir заснована підприємцями з Кремнієвої долини —мільярдером-інвестором Пітером Тілем і однокурсником зі Стенфордського університету Алексом Карпом. Першими клієнтами компанії у 2003 році були АНБ, ФБР і ЦРУ. Останні навіть інвестували в компанію через венчурний фонд In-Q-Tel.

Алекс Карп Фото: The Times

Зазначається, що Palantir могли використовувати для визначення місцеперебування Усами бін Ладена. Проте саме в Україні його технології на базі штучного інтелекту розкрилися найбільше, що допомагає битися проти найбільшої країни світу.

"Чи небезпечні ці речі? Так. Але або ми будемо орудувати ними, або наші вороги", — заявив Карп у 2023 році.

Виробник обробляє величезні масиви даних і надає інформацію українським командирам повне уявлення про поле бою, від військових кораблів, що йдуть у Чорному морі, до танків, що йдуть на Донбасі, до винищувачів, які запускають крилаті ракети з повітря. Мета полягає в тому, щоб Київ ухвалював швидкі рішення, аби перевершити бюрократію російської армії.

Більш ніж тисяча військовослужбовців, дислокованих у штабах бригад по всій країні, використовують програмне забезпечення Palantir. Також із пів дюжини співробітників постійно працюють в Україні.

Як працює Palantir

Програмне забезпечення Palantir використовує ШІ для прискорення ухвалення традиційних військових рішень. В основі цього лежить програма MetaConstellation, яка дозволяє Україні побудувати детальну картину планів РФ.

Сотні комерційних супутників, що обертаються навколо Землі, щодня фотографують російські війська, але MetaConstellation вибирає найкорисніші, детальні зображення. Часто використовуються радари із синтетичною апертурою (SAR), щоб бачити крізь хмари та зафіксувати нарощування військ або рух ворожих кораблів. Програмне забезпечення вивчило географію українського степу та Чорного моря так само глибоко, як воно знає ландшафти Афганістану й Іраку, пишуть журналісти.

Отримані знімки потім накладаються на додаткову інформацію щодо пересування ворожих військ або підказки, надані перехопленими розвідданими.

У підсумку Україна отримує мапу в іншому застосунку Gaia. Вона має вигляд настільного мініатюрного поля битви, які використовували генерали Першої світової війни для переміщення військ, але у формі живої трансляції на екрані комп’ютера. Українські командири можуть визначити, на якій ділянці лінії фронту може знадобитися більше снарядів, де ППО може бути найефективнішою, і отримувати сповіщення про значні переміщення сил ЗС РФ.

Зараз програмне забезпечення використовується і для розмінування, і для розслідування воєнних злочинів росіян. Зараз налічується близько 124 000 потенційних злочинів в Офісі генпрокурора.

"Система може знаходити зв’язки між однаковими видами злочинів, скоєними на різних територіях. Чи може це були ті самі військові частини? Різні військові частини? Це допомагає нам встановлювати шаблони та підніматися по ланцюжку командування", — заявив Андрій Костін.

Нагадаємо, 3 березня в Мінекономіки заявили, що Palantir Technologies допоможе в розміновуванні України.