Путін підписав указ про весняний призов: в армію заберуть рекордні 150 тисяч

Кількість людей, яких планують призивати до лав російської армії, рекордна, починаючи з 2016 року, і на 3 тисячі більша, ніж торік.

150 тисяч строковиків планують відправити в армію РФ навесні 2024 року, що на три тисячі осіб більше, ніж роком раніше. Відповідний указ про призов підписав російський президент Володимир Путін, повідомляє ТАСС.

Весняний призов пройде з 1 квітня до 15 липня.

За новими правилами, які набули чинності з 1 січня, призову на строкову службу підлягають громадяни у віці від 18 до 30 років, за винятком тих, кому 27 років виповнилося до кінця 2023 року, і тих, кому 28 або 29, і хто перебуває в запасі.) Голова комітету Державної думи з оборони Андрій Картаполов під час ухвалення законопроєкту заявляв, що ті, кому виповнилося 27 років 2023 року, "хоч 31 грудня о 23-й годині 59 хвилин", стануть військовозобов'язаними запасу і не підпадуть під призов 2024-го.

Він також зазначав, що у весняний призов у Москві почнуть розсилати електронні повістки в тестовому режимі. За його словами, основним способом оповіщення залишиться традиційна паперова повістка.

Зі свого боку заступник головного організаційно-мобілізаційного управління Генерального штабу ЗС Росії Володимир Цимлянський заявляв, що призваних у війська під час весняного призову не направлять до частин у "нових регіонах" або "зону СВО".

За інформацією телеграм-каналу ЧТД, це наймасштабніший призов, починаючи з 2016 року. Тоді призвали 155 тисяч осіб, а потім щороку ця цифра зменшувалася.

Попри те, що російська влада обіцяє не посилати строковиків у зону бойових дій, у війні РФ проти України вони таки гинуть. Наприклад, у грудні минулого року під час влучання ракет ЗСУ по БДК "Новочеркаськ", що стояв біля причалу у Феодосії в Криму, на борту перебували різні категорії військовослужбовців ЗС РФ. Серед них були строковики, певна кількість яких загинула.

Раніше Фокус писав, що в ЗСУ розповіли про підготовку до масованої атаки з боку РФ.