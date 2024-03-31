Після відвідин ТЦК: українець відібрав у поліцейського автомат і наклав на себе руки, — ЗМІ

За даними анонімного джерела журналістів, співробітникам правоохоронних органів Кіровоградської області надійшло повідомлення від представників місцевого військкомату про те, що місцевий житель бажає вчинити самогубство. Його хотіли відправити до психіатричної лікарні, але не встигли.

У Кіровоградській області чоловік відібрав у співробітника правоохоронних органів зброю і застрелився. Виявилося, що це могло статися після відвідування територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП). Про це, посилаючись на власні джерела, повідомило видання "Страна".

Представники поліції в коментарі журналістам могли розповісти, що ще 28 березня в місті Світловодськ поліцейські могли отримати повідомлення від першого відділу ТЦК і СП про те, що місцевий житель хоче накласти на себе руки.

"Поліцейські отримали повідомлення від співробітників першого відділу ТЦК про те, що місцевий житель погрожує вчинити самогубство. Приїхавши на місце події, правоохоронці через поведінку чоловіка викликали швидку допомогу для подальшої його госпіталізації. Після огляду медиків чоловіка мали доправити до психіатричної лікарні в обласний центр. Але біля поліклініки він вихопив автомат у поліцейського і вистрілив собі в голову. Від отриманого поранення чоловік помер на місці. Чоловікові було 32 роки", — поділилося анонімне джерело.

Офіційно інформація не була підтверджена на момент публікації матеріалу.

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом службової недбалості за частиною 3 статті 367. Винний може отримати покарання у вигляді позбавлення волі до 8 років.

У коментарі "Суспільному" деякими подробицями також поділилася речниця поліції Кіровоградської області Віталіна Бевзенко. За її словами, обставини продовжують розслідувати співробітники правоохоронних органів.

"За результатами службового розслідування буде надано правову оцінку діям поліцейських, які перебували на місці події. На час слідства їх і заступника керівника територіального підрозділу за напрямом превентивної діяльності відсторонили від виконання службових обов'язків", — ідеться в повідомленні.

Нагадаємо, 27 березня в мережі з'явилося відео, на якому міг бути присутнім начальник ТЦК і СП Рівненської області. На кадрах можна помітити, що він спочатку цілується з однією жінкою у військовій формі, а потім за деякий час ще й із другою. Унаслідок інциденту почалася службова перевірка.

29 березня повідомлялося, що начальник Рівненського ТЦК уперше відреагував на скандал. За словами Олександра Ярмошевича, він завжди намагався діяти по совісті, адже якби було інакше, то він затримався б на своїй посаді на довше. Тепер він може видихнути.