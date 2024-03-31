"Почалася паніка": Павлюк розповів, як ЗСУ зупинили наступ ЗС РФ на Київ у 2022 році

За словами командувача Сухопутних військ, переломний момент стався ще 19-20 березня біля населеного пункту Мощун. Українські захисники підірвали дамбу і тим самим зламали плани окупантів. Ті були змушені тікати.

Минуло 2 роки з моменту, як українським захисникам вдалося зупинити наступ російських окупантів на Київ і тим самим звільнити території на півночі країни. Командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк в ефірі телемарафону поділився деякими подробицями.

За його словами, битва за населений пункт Мощун у Київській області стала тим самим переломним моментом, який зіграв на руку українським військовим. Тоді вже й стало зрозуміло, що у противника абсолютно немає шансів на те, щоб взяти під свій контроль столицю.

"19-20 числа якраз були вирішальні бої за цей населений пункт. Це той плацдарм, який захопили росіяни і який був величезною загрозою для Києва. Якби вони змогли розвинути наступ, то ми б уже боролися безпосередньо за вулиці Києва", — заявив Олександр Павлюк.

Приблизно в тих числах бійцям ЗСУ вдалося підірвати дамбу і зруйнувати всі переправи, які створювали росіяни для перекидання основних сил у напрямку Києва. Відповідно, просуватися вперед у них не було можливості і наступ було зупинено.

"Після того, як 19 числа ми почали наступальні дії, щоб відсікати угруповання, заходити в тил противника, у них почалася паніка. Вони дуже боялися оточення, почалося виведення їхніх підрозділів із території України. Вони намагалися вийти дуже швидко, кидали і техніку, і своїх убитих. Росіяни були підготовлені на тому напрямку дуже сильно, але ми виявилися кращими", — підсумував Олександр Павлюк.

Нагадаємо, раніше Олександр Павлюк розповів, чи готовий Київ до нового можливого наступу ЗС РФ. За словами командувача Сухопутних військ, з таким сусідом, як Росія, потрібно постійно бути готовим до війни. Крім того, саме від столиці залежить те, чи буде далі існувати Україна.