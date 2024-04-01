"Комплекс проблем": у ЗСУ розповіли, чому росіяни стали рідше використовувати ракети "Калібр"

За словами спікерки Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, російським ракетоносіям проблематично добиратися до тимчасово окупованого Криму.

Через ускладнення в логістиці російські військові наразі вважають за краще зменшити використання ракет "Калібр" і шукають більш ефективні альтернативи для своїх операцій. Про це заявила речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Найімовірніше, тут комплекс причин, дійсно", — зазначила Гуменюк.

Вона додала, що наразі для російських військових являє складність у доставці ракет іта обслуговуванні ракетних установок, які здійснюють випуск ракет "Калібр", а також їхнє перезавантаження. Це пов'язано з тим, що логістика та інфраструктура для цих цілей залишаються в бухтах Севастополя.

За її твердженнями, наразі російським ракетоносіям важко досягти тимчасово окупованого Криму через підвищену загрозу атак з боку надводних дронів. У зв'язку з цим Росія активно зміцнює свою базу в Новоросійську, встановлюючи додаткові бойові загородження.

Нагадаємо, що, за даними Forbes, Україна надто пізно знищила кораблі в Севастополі, і це не завадить ЗС РФ постачати угруповання військ на південному сході України, оскільки вже збудовано нову залізницю з Ростова до Маріуполя.

Раніше повідомлялося, що Українська розвідка знищила за допомогою морських дронів російський патрульний корабель "Сергей Котов". Корабель виконував завдання з охорони водного району в Керченській протоці та контролю цивільного судноплавства.