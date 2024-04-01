ЗС РФ просунулися біля Новомихайлівки: у яких населених пунктах тривали бої (карта)

Українські військові стримували росіяни в районі Георгіївки, Новомихайлівки та східніше Водяного Донецької області. Окупанти на цій ділянці фронту намагалися прорвати оборону ЗСУ 22 рази за добу, розповіли в Генштабі.

Збройні сили Російської Федерації просунулися на південний захід від Новомихайлівки Донецької області. Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни у щоденному звіті за 31 березня.

"Російські сили нещодавно незначно просунулися на південний захід від Донецька на тлі триваючих позиційних зіткнень у цьому районі 31 березня", — йдеться у повідомленні.

Згідно з геолокаційними кадрами від 31 березня, окупанти незначно просунулися на південний захід від Новомихайлівки. За інформацією кількох російських військкорів, ЗС РФ просунулися біля Георгіївки, проте інший військкор стверджував, що ситуація біля населеного пункту суперечлива.

Аналітики наголосили, що позиційні бої тривали біля Красногорівки, Георгіївки, Побєди і Новомихайлівки.

Ситуація на фронті

Ситуація на Новопавлівському напрямку: дані Генштабу ЗСУ

За інформацією Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби, 31 березня, на Новопавлівському напрямку ЗСУ стримують окупантів у районах населених пунктів Георгіївка, Новомихайлівка й східніше Водяного Донецької області. Там росіяни 22 рази намагалися прорвати українську оборону за підтримки авіації.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни у звіті за 28 березня заявили, що ЗС РФ просунулися в Новомихайлівці та біля неї. Ворог застосовував БПЛА та касетні боєприпаси в цьому районі.

25 березня у Держприкордонслужбі повідомили, що росіяни намагалися вибити ЗСУ з Новомихайлівки Донецької області. Українці підпускали ворога на відстань до ста метрів та ліквідовували тих, кого бачили.