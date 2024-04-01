ЗСУ змусили РФ вивести частину Чорноморського флоту з Криму, — генерал США

За словами екскомандувача Сухопутних сил США в Європі Бена Годжеса, ЗСУ ліквідували великі логістичні кораблі Росії. Генерал тепер сумнівається, що Володимир Путін ризикне застосувати ядерну зброю в разі деокупації Криму.

Чорноморський флот Росії наразі не проявляє активності в Чорному морі, тому що українські солдати використовували проти ЧФ РФ нові та адаптовані технології, операції саботажу і спецпризначенців. Про це сказав колишній командувач Сухопутних сил США в Європі Бен Годжес в інтерв'ю Silicon Curtain.

За його словами, ВМС інших держав ретельно відстежують ситуацію в чорноморській зоні.

"Українці змінили характер війни на морі, щонайменше в замкнутій акваторії, як-от Чорне море чи Балтійське море", — зазначив він.

Військовий зазначив, що на відміну від типової стратегії морських боїв Збройні Сили України вдалися до застосування нових і адаптованих технологій, а також операцій саботажу проти Чорноморського флоту Російської Федерації.

Успіх Збройних Сил України також свідчить про недостатню готовність та ефективність Чорноморського флоту Російської Федерації, і, на думку Годжеса, він проявив себе "не краще, ніж російські сухопутні сили в початкові дні цього конфлікту".

Годжес високо оцінив факт того, що Збройні Сили України завдали ударів по великих логістичних суднах, які могли б бути використані для перевезень в Азовському морі в разі руйнування Керченського мосту, а також по сухому доку біля окупованого Севастополя, де російські сили могли б проводити ремонт військових кораблів.

На думку Годжеса, відступ Чорноморського флоту Російської Федерації створює підстави для сумнівів у намірі Путіна використати ядерну зброю в разі втрати анексованого Криму.

Нагадаємо, що у ЗСУ запланували нові удари по Чорноморському флоту РФ.

Також повідомлялося, що, за оцінками Forbes, ударами по Чорноморському флоту Україна може тільки убезпечити зерновий коридор. На логістику ЗС РФ, які перебувають на півдні України, це вже не впливає, оскільки з'явилася нова залізниця з Ростова до Маріуполя.