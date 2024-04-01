Одна з найбільших атак: ЗСУ відбили масштабний танковий штурм РФ під Авдіївкою, — Forbes

За даними журналістів, українським військовослужбовцям довелося використовувати нову тактику через дефіцит боєприпасів. Ця ж проблема спонукала Київ масово розширити виробництво FPV-дронів.

Під Авдіївкою сталася одна з наймасштабніших танкових атак з часів початку повномасштабної війни в Україні, але сили ЗСУ не тільки успішно відбили її, а й завдали значних втрат противнику. Унаслідок зіткнення російські війська втратили третину своїх танків. Про це повідомляє видання Forbes.

Російські війська здійснили атаку з використанням 36 танків і 12 бойових машин БМП уздовж траси, що веде від окупованого Росією Тоненького до підконтрольного Києву села Уманське. Однак українська 25-та бригада помітила рух колони із 48 машин і завдала по них потужного удару. OSINT-аналітик Kriegsforscher зазначив, що зрештою знищено 12 танків і вісім БМП.

За словами журналістів, 25-та бригада знищила цю рекордно велику російську танкову колону, використовуючи стандартну тактику оборони українських військ. Згідно з цією тактикою, українські сили могли використовувати безпілотники для виявлення російської штурмової групи і потім завдати точного артилерійського обстрілу по виявлених цілях. Такий метод дає змогу уникнути прямого зіткнення з переважальними силами супротивника і максимально ефективно використовувати наявні ресурси для ураження цілей на відстані.

Навіть якщо російська атака принесла їм якісь переваги, то вартість втрати 20 машин була висока. За оцінкою Центру оборонних стратегій, бої навколо Тоненького наступного дня після штурму були описані як "позиційні", що означає, що жодна зі сторін не змогла значно просунутися вперед.

Як повідомляється в статті, подібна велика атака з боку РФ підкреслює дві суперечливі динаміки. Якщо нещодавно російські війська переважно розгортали піхотні підрозділи для просування на захід від Авдіївки, то останніми днями ситуація змінилася, і противник відновив використання бронетехніки в цьому районі.

"Те, що українці могли перемогти таку велику і добре озброєну російську силу, свідчить про іншу тенденцію. Незважаючи на труднощі з нестачею ключових боєприпасів, українські бригади все ще здатні встановити жорстку оборону — часто за допомогою комбінації мін, артилерії, протитанкових ракет і безпілотників", — пише Forbes.

Журналісти підкреслили, що така стратегія була спричинена нестачею боєприпасів, що призвело до масового розширення Україною виробництва безпілотників FPV. Якщо раніше українська артилерійська батарея могла випустити 10 снарядів, щоб завдати поразки російській штурмовій групі, то нині вона випускає тільки п'ять снарядів. При цьому координується з найближчими операторами FPV для нанесення додаткової шкоди російським силам, зазначається в матеріалі.

"Очікуйте, що ця тактика продовжить формувати поле бою, навіть коли в Україну прибудуть свіжі боєприпаси. Найближчими тижнями і місяцями українці, ймовірно, продовжуватимуть оборону від російських штурмових груп, в основному координуючи свої гаубиці і безпілотники. Тільки зараз артилерії може бути більше, ніж було в останні місяці", — пише Forbes.

Нагадаємо, що 31 березня в Інституті вивчення війни повідомляли, що Збройні сили України відбили масований наступ ЗС РФ за допомогою бронетехніки в районі Авдіївки Донецької області 30 березня.