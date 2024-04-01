"Треба готуватися": РФ не відмовилася від наступу на Київ, Одесу та Миколаїв, — Братчук (відео)

Російські окупанти мріють, щоб невизнане Придністров'я відкрило другий фронт, але, на думку речника Української добровольчої армії, ресурсів нині в агресора не вистачає.

Росія не відмовилася від наступу на Київ, Одесу та Миколаїв, попри те, що ресурсів у ворога немає, але варто готуватися. Про це заявив Сергій Братчук, речник Української добровольчої армії, в ефірі Ранок.LIVE.

Він зазначив, що Росія не відмовилася від планів знищення України. За його словами, задуми наразі окупанти не здатні реалізувати, але такі спроби можуть бути у майбутньому.

"Треба готуватися. Треба оцінювати власні ресурси, власні можливості, і адекватно планувати дії на ті ризики і виклики, які для нас існують", – пояснив Братчук.

В ефірі він наголосив на тому, що варто оцінювати загрози та адекватно реагувати. Не менш важливою Братчук назвав реакцію на інформаційні вкиди з боку російських окупантів.

Братчук також додав, що окупанти мріють, щоб невизнане Придністров'я відкрило другий фронт. Все ж, на думку речника Української добровольчої армії, бої за Авдіївку показали, що для масштабних наступів військам РФ потрібна велика кількість особового складу та техніки.

Атаки РФ 31 березня та 1 квітня

Протягом минулої доби, за інформацією Генерального штабу ЗСУ від 1 квітня, відбулося 53 бойових зіткнення. Війська РФ завдали 79 авіаційних ударів та 22 ракетних, здійснили 97 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Пошкоджень та руйнувань зазнали низка багатоповерхівок та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Вночі, російські терористи знову атакували Україну, застосувавши 3 безпілотники типу Shahed. Протиповітряна оборона України ліквідувала два ударних дрони.

Нагадаємо, Наприкінці березня "Телебачення Торонто" оприлюднило розслідування, у якому йшлося про ймовірних причетних до страти бійців ЗСУ під Авдіївкою. Колаборанти Дмитро Вербій та Микола Ткач, які перейшли на бік Росії, могли розстріляти українських поранених захисників, порушуючи домовленості про полон.