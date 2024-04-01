"Форпост України": Терехов відповів, чи будуть ЗС РФ наступати на Харків

Мер поділився своїм "найгіршим прогнозом" та розповів, яке озброєння необхідне для захисту Харкова. Зі слів Ігоря Терехова, паніки у місті немає.

Міський голова Харкова Ігор Терехов прокоментував інформацію про те, що Росія нібито готує повторний наступ на місто. Про це відомо з його інтерв’ю, опублікованого 1 квітня у LIGAnet.

"Неважливо, що готує ворог. Важливо — як ми будемо давати відсіч. А щоб це зробити, потрібно багато факторів, насамперед військовий", — зазначив харківський мер.

Він запевнив, що ворогу не вдасться виснажити місто.

"Паніки у місті немає. Залякування Росії не працюють — люди згуртовані. Харків — це форпост України. І ми чудово це розуміємо", — заявив Терехов.

Міський голова пояснив, що нині евакуюють мешканців Харківської області, які проживають у зоні бойових дій. Ці люди їдуть у Харків, в якому на сьогодні залишаються 1,3 мільйона осіб.

"Поки ні ми, ні військові не бачимо приводів для евакуації з Харкова. Це частина російських ІПСО, щоб залякати й змусити нервувати містян", — підкреслив Терехов.

На запитання про "найгірший прогноз" мер Харкова відповів, що вважає таким постійні обстріли міста. Він наголосив, що для захисту харків’ян потрібні сучасні системи протиповітряної оборони.

"Щодо сухопутної операції Росії на Харків — це інформаційна спецоперація ворога. Не варто підтримувати й розповсюджувати їхні меседжі", — додав Терехов.

Нагадаємо, мер Харкова Ігор Терехов заявив, що на відновлення усіх руйнувань у місті потрібно понад 10 мільярдів євро і щодня ця сума росте.

31 березня у Міненерго повідомили, що Харків повертається до погодинних відключень світла. Така потреба виникла внаслідок російських обстрілів.