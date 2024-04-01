На захист об'єктів енергетики виділять 4,5 млрд гривень, — рішення бюджетного комітету ВР

Останнім часом Росія поновила масовані атаки по українській критичній інфраструктурі, що спричинило перебої зі світлом у низці областей.

Комітет Верховної Ради з питань бюджету прийняв рішення про виділення 4,5 млрд гривень на захист об'єктів енергетичної критичної інфраструктури. Про це у своєму Telegram написав представник комітету Олексій Гончаренко.

Він зазначив, що кошти будуть перераховані на рахунки Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.

"Через постійні російські атаки по нашій енергетичній інфраструктурі гроші спрямують на будівництво, ремонт та захист об’єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору. Передбачається, що не пізніше кінця травня всі відповідні заходи будуть виконані", — зазначив народний обранець.

Росія відновила обстріли енергосистеми України

Як відомо, впродовж останніх тижнів російська окупаційна армія відновила обстріли української енергетичної інфраструктури. Зокрема, лише впродовж ночі 22 березня загарбники випустили по території нашої країни 151 засіб повітряного нападу. Внаслідок масованої атаки постраждали об'єкти енергетики, що призвело до запровадження графіків відключень у низці областей.

Водночас під час атаки 29 березня російські війська застосували для обстрілів нашої країни 60 дронів-камікадзе та 39 ракет. Головною ціллю цієї атаки також була енергетика. Зокрема ворожі ракети влучили по трьох ТЕС, що призвело до серйозного пошкодження. Заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук в ефірі телемарафону повідомила, що станом на зараз Україні не загрожує блекаут, проте розвиток подальшої ситуації буде залежати від планів ворога.

Прокоментував нові удари РФ по енергетичній інфраструктурі і президент України Володимир Зеленський. 22 березня він заявив, що мета нових комбінованих атак росіян по території нашої країни — завдати якомога більшої шкоди для українського енергетичного сектору. Також глава держави закликав партнерів збільшити постачання нашій країні систем ППО.