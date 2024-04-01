Начальник Рівненського ТЦК після скандального відео написав рапорт: подробиці

Військком попросився перевести його до бойової частини. Командування претензій до офіцера у частині виконання службових обовʼязків немає, втім у відомстві переконані, що особисті питання військовослужбовці не повинні вирішувати на робочому місці.

Начальник одного з територіальних центрів комплектування (ТЦК) та соціальної підтримки (СП) Рівненської області після оприлюднення резонансного відео за його участі написав рапорт на переведення до бойової частини. Про це йдеться у повідомленні оперативного командування "Захід" у понеділок, 1 квітня.

Наказ про призначення військкома на нове місце служби керівництво уже підписало.

В ОК "Захід" імені і прізвища військового не назвали, однак імовірно ним є Олександр Ярмошевич. Утім наголосили, що командування претензій до виконання офіцером службових обов'язків не має. Водночас зауважили, що особисті питання військовослужбовці не повинні вирішувати на робочому місці.

"Беручи до уваги суспільний резонанс від публікації матеріалів, зазначений офіцер з власної ініціативи написав рапорт про переведення його для подальшого виконання службових обовʼязків до однієї з бойових частин", — повідомили в ОК "Захід".

Зі свого боку правоохоронці з'ясовують, за яких обставин у службовому приміщенні були встановлені приховані відеокамери.

"Витік відеоматеріалів був вкинутий та поширений на загал через ресурси та за прямого супроводження "лідерів" суспільної думки ворогів. Відтак звертаємо увагу громадян на необхідність дотримання інформаційної гігієни та більш ретельної перевірки першоджерел", — наголосили у відомстві.

Нагадаємо, 28 березня у мережі поширили відео, на якому, ймовірно, начальника Рівненського ТЦК та СП Олександ Ярмошевич цілується з різними жінками у своєму кабінеті.

29 березня Ярмошевич заявив, що камеру в його кабінеті могла встановити через те, що "він діяв по совісті". Якби це було інакше, то зміг би довше затриматися на посаді начальника ТЦК.