Мобілізація в Україні: названі категорії чоловіків, яких не призвуть у квітні

Деяких військовозобовʼязаних громадян не можуть призвати до ЗСУ за станом здоровʼя, сімейними обставинами чи фахом.

Під час воєнного стану і загальної мобілізації представники ТЦК та СП можуть вручити повістки всім військовозобовʼязаним громадянам віком від 18 до 60 років. Проте призвати на службу можуть не всім. Видання "24 Канал" розповіло детальніше, хто не підлягатиме мобілізації у квітні.

Кого не мобілізують до ЗСУ за станом здоровʼя

До лав ЗСУ не призвуть чоловіків, визнаних особами з інвалідністю чи, згідно з висновком ВЛК, тимчасово непридатними до служби на термін до шести місяців.

Кого не мобілізують до ЗСУ за сімейними обставинами

За сімейними обставинами до війська не призвуть:

громадян, на утриманні яких перебувають троє та більше неповнолітніх дітей;

громадян, які самостійно виховують неповнолітню дитину (дітей);

громадяни, які виховують неповнолітню дитину з інвалідністю;

громадяни, які виховують дитину, хвору на тяжкі хвороби;

громадяни, на утриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка вважається особою з інвалідністю I чи II групи;

ті, на утриманні яких перебувають неповнолітні діти-сироти чи діти, позбавлені батьківського піклування;

ті, хто зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною, своїми чи дружини (чоловіка) батьками, які потребують постійного догляду, відповідно до висновків медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я;

ті, хто мають дружину (чоловіка), одно зі своїх батьків чи дружини (чоловіка) з-поміж осіб з інвалідністю за умови, що такі особи не мають інших працездатних людей, які можуть їх утримувати;

опікуни особи з інвалідністю I або II групи, яка потребує постійного догляду, в разі відсутності інших осіб, які можуть доглядати;

громадяни, які мають неповнолітню дитину (дітей) і чоловіка (дружину), який (яка) проходить військову службу;

громадяни, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, відсічі й стримування агресії РФ у Донецькій та Луганській областях, та під час дії воєнного стану;

громадяни, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний брат чи сестра) загинули або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції (АТО, ООС).

Кого не мобілізують до ЗСУ за фахом

Таким чином у квітні не можуть мобілізувати:

нардепів України, депутатів ВР АР Крим;

працівники органів військового управління (органів управління), військових частин (підрозділів), підприємств, установ і організацій Міноборони, ЗСУ, Держспецзвʼязку, СБУ, СЗРУ, Нацгвардії, ДПСУ, Нацполіції, БЕБ, НАБУ, ДБР, ДВСУ, УДО;

інші військовозобов'язані чи окремі категорії громадян у передбачених законом випадках.

Нагадаємо, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський заявив, що новий законопроєкт про мобілізацію передбачає, що всі чоловіки від 18 до 60 років перебуватимуть на військовому обліку. Йдеться у про правоохоронців та представників інших складових сектору безпеки й оборони.

Раніше повідомляли, що у квітні підприємства можуть забронювати військовозобовʼязаних чоловіків. Йдеться про два варіанти — від 50% та до 50% працівників.