Друга масштабна пожежа за день: у Підмосков'ї горить завод "Електроізоліт", — росЗМІ (відео)

Вогонь спалахнув у просочувальному цеху заводу електроізоляційних матеріалів. Площа пожежі — 3 тисячі квадратних метрів, повідомили в російській прокуратурі.

У понеділок, 1 квітня, у підмосковному Хотьково Російської Федерації сталася пожежа на території заводу "Електроізоліт". Про це повідомляє російський Telegram-канал Readovka.

На кадрах, оприлюднених пабліком, видно яскраве полум'я і чорну хмару диму, яка швидко поширюється за вітром.

Російське видання "РИА Новости" з посиланням на прокуратуру повідомило, що площа займання становить близько трьох тисяч квадратних метрів.

В екстрених службах уточнили РІА "Новости", що йдеться про завод "Електроізоліт". Відомостей про постраждалих та загиблих не було.

Про офіційні причини пожежі наразі нічого невідомо, утім місцеві у соцмережах пишуть що на території заводу електроізоляційних матеріалів зайнявся просочувальний цех.

Екстрені служби виїхали на місце події, про жертв та постраждалих поки не повідомлялося.

Офіційний сайт заводу повідомляє, що підприємство є найбільшим багатопрофільним підприємством електротехнічної галузі і є провідним виробником електроізоляційних матеріалів у Росії. Крім того, на заводі освоєно випуск ненасичених поліефірних смол, що широко застосовуються при виготовленні склопластикових конструкцій і важкогорючих композиційних матеріалів.

Нагадаємо, 1 квітня у Єкатеринбурзі спалахнула пожежа в одному з найбільших російських машинобудівних заводів "Уралмаш". За попередньою інформацією, зайнявся цех, у якому було приблизно 500 літрів лаку.

30 березня у Москві горів Московський державний технічний університет імені Баумана. Там спалахнув дах корпусу в Бригадирському провулку, що перебуває на реконструкції.