У Росії горить машинобудівний завод "Уралмаш", — росЗМІ (фото, відео)

Площа пожежі на території підприємства у Єкатеринбурзі становить 4 500 квадратних метрів. Клуби густого чорного диму видно з усіх сторін міста. На підприємстві могли виготовляти танки і бронетехніку.

Related video

У понеділок, 1 квітня у російському Єкатеринбурзі спалахнув один з найбільших машинобудівних заводів "Уралмаш". Зайнялося в одному з цехів, у якому було приблизно 500 літрів лаку. Про це написало російське медіа Shot.

Спочатку повідомлялося, що площа пожежі склала 800 квадратних метрів. Утім згодом вогонь поширився на 4,5 тисячі квадратних метрів, уточнили в МНС РФ. Стався обвал даху. Російські рятувальники попередили про загрозу повторного вибуху.

Густий чорний дим місцеві жителі помітний з різних сторін.

Зі свого боку видання "Медуза" з посиланням на місцеві ЗМІ стверджує, що спалахнув цех з виробництва трансформаторів. Усередині знаходяться сім тисяч літрів масла.

У пресслужбі заводу заявили, що спалахнув об'єкт, який нібито не належить "Уралмашзаводу" і знаходиться далеко від виробничих об'єктів підприємства. Самим цехам заводу теж нібито нічого не загрожує.

Водночас пізніше та ж сама пресслужба "Уралмашу" у коментарі "РИА Новости" визнала, що пожежа таки сталася на території заводу. На місці події працюють рятувальники та спецтехніка.

"Уралмаш" — потужний центр машинобудування в РФ. Завод виготовляє обладнання для металургії, гірничодобувної промисловості, промисловості будівельних матеріалів та енергетики. За даними журналіста і блогера Дениса Казанського, підприємство також займається виробництвом танків і бронетехніки.

Нагадаємо, 28 березня агентство Reuters повідомляло про зупинку роботи Куйбишевський нафтопереробного заводу у РФ після влучання в нього українського безпілотника. На підприємство припадало 1,34% від загального обсягу переробки нафти.

29 березня партизанський рух "Атеш" заявив, що на російських НПЗ закуповують засоби радіоелектронної боротьби, аби уникнути ударів безпілотників.