Продавав матеріали для "зубів дракона" окупантам: СБУ затримала колаборанта у Києві

Підприємець з Бердянська постачав російським компаніям пісок, щебінь та цемент для будівництва так званих "зубів дракона" на південному фронті. Навіть виїхавши до столиці зловмисник продовжив торгівлю з окупантами.

У Києві Служба безпеки України затримала власника декількох підприємств у Бердянську Запорізької області з виробництва будматеріалів. Після окупації міста чоловік почав співпрацювати з російськими військами та постачати їм усе необхідне для виготовлення протитанкових залізобетонних конструкцій. У його помешканні виявили документи та інші речові докази злочинної співпраці з окупаційними військами. Про це повідомила пресслужба СБУ.

"За даними слідства, колаборант постачав російським компаніям пісок, щебінь та цемент для будівництва фортифікаційних споруд на південному фронті. Насамперед мова йде про масове виробництво протитанкових залізобетонних конструкцій, більш відомих як "зуби дракона", — йдеться у повідомленні.

Навіть виїхавши до Києва підприємець продовжив керувати незаконним бізнесом у тимчасово окупованій частині Запорізької області.

"За вказівкою колаборанта його підлеглі у Бердянську "перереєстрували" підконтрольні місцеві підприємства за російським "законодавством". Після цього вони почали регулярно поповнювати бюджет країни-агресора у вигляді сплати до нього "податків", — зазначили в СБУ.

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, зокрема окупаційною адміністрацією держави-агресора). Санкція статті передбачає до 15 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 1 квітня Служба безпеки України повідомила про підозру очільниці російського пропагандистського телеканалу "Russia Today" Маргариті Симоньян. Українські спецслужби звинувачують Симоньян у тому, що вона публічно закликала масово вбивати українських дітей, а також виступала за продовження бомбардування цивільної інфраструктури в Україні.

У цей же день спецпризначенці СБУ затримали російського агента, який збирав та передавав інформацію російським спецслужбам про об'єкти інфраструктури Укрзалізниці та рух військових ешелонів на півночі України. Ці дані ворог планував використати для того, щоб завдати ракетного удару по залізниці.