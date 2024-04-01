Субмарина-невидимка: у США вперше встановили безшумний двигун на підводний човен

Силова установка являє собою магнітогідродинамічний привід, який повністю розміщений у корпусі підводного човна і має лише отвори для забору води в носовій частині.

Військово-морський флот США оснастив підводний човен класу Virginia революційною руховою установкою, відомою як магнітогідродинамічний привід (МГД). Ця інновація, створена в рамках програми DARPA PUMP, обіцяє зробити революцію в підводній війні, зробивши підводні човни практично невидимими. Про це 1 квітня повідомили оглядачі Naval News.

Першим човном, оснащеним новою силовою установкою, стане USS Montana (SSN 794). Цей ударний підводний човен класу Virginia було прийнято до складу ВМС США в червні 2022 року. Хоча він ще новий, для проведення модернізації його доставили в Гротон, штат Коннектикут.

Коротко про технологію

Створена 2023 року в межах програми DARPA PUMP передова технологія являє собою значний стрибок у галузі рухових систем підводних човнів.

Силова установка не має рухомих механічних частин, тому підводний човен, ймовірно, буде особливо складно виявити за допомогою пасивного гідролокатора, який прослуховує шуми

Магнітогідродинамічний привід використовує надпровідні магніти для прискорення води, що проходить через нього, подібно до руху гусениці. На відміну від традиційних гребних гвинтів, МГД-привід повністю розміщений у корпусі підводного човна і має лише ледь помітні зовнішні ознаки, як-от от отвори для забору води в носовій частині.

"Єдиною зовнішньою ознакою можуть стати водозабірні люки в носовій частині. Вони нагадуватимуть затвори торпедних апаратів, але більшого розміру — приблизно діаметром із балістичну ракету, яку запускають із підводного човна", — зазначили британські експерти.

Принцип роботи МГД

Тим часом така конструкція має й недоліки — для належної роботи такий двигун повинен мати потужне джерело енергії, проте водночас дає відносно малу тягу порівняно з аналогами. Частково ця проблема могла бути вирішена атомною енергоустановкою субмарини класу Virginia

Успішні випробування можуть призвести до його прийняття на озброєння на майбутніх підводних човнах класу Virginia і на підготовлюваному підводному човні типу SSN-X, що зробить революцію у військово-морських силових установках, підсумували експерти.

Раніше повідомлялося, що Військово-морські сили США нарешті почнуть ремонт атомної субмарини USS Boise (SSN 764) класу Los Angeles, яка не виходила в море з 2015 року.