Під Бахмутом над позиціями ЗС РФ прикордонники встановили прапор України (відео)

Військові розповіли, що ретельно готували операцію два дні. Прапор встановили за допомогою безпілотника на водонапірній вежі й не дають російським окупантам можливості його зняти.

Український прапор замайорів практично над позиціями російських окупантів поблизу Бахмута у Донецькій області. Синьо-жовтий стяг встановили аеророзвідники бригади Гвардії наступу "Помста". Про це у понеділок, 1 квітня, повідомила Державна прикордонна служба України.

"Між Курдюмівкою і Озарянівкою, що поблизу Бахмута, досі перебувають загарбники. Та попри це аеророзвідники бригади Гвардії наступу "Помста" підняли там український стяг", — йдеться у повідомленні прикордонників.

Начальник розвідки підрозділу "Фенікс" з позивним "Пан" розказав, що операцію проводили вночі за допомогою безпілотника, а готувалися до неї два дні.

"Вирішили взяти на магніт флагшток, щоб прапор не висів, а щоб наш державний символ стояв там красиво. Це державний прапор і на ньому символіка нашого підрозділу. Ми вирішили якось відмітити свій підрозділ на території ворога", — пояснив військовий.

Тепер український прапор розміщений на водонапірній вежі на 2 кілометри вглиб ворожих позицій і за 15 метрів від місця розташування особового складу окупантів.

"Це високий об’єкт, його видно і з наших позицій, і з тилових позицій ворога. Видно здалеку. … Ворог дуже здивований. Зараз думають, як це сталося. Де вежа ця – поряд підвал, ворог сидить у підвалі. Там кілька метрів за 15 від нього", — розказав "Пан".

Нагадаємо, 31 березня бійці 72-ї ОМБр імені Чорних Запорожців показали, що встановили український прапор у населеному пункті, який тимчасово перебуває під контролем російських окупантів. Однак не уточнили, про яке саме село чи місто йдеться.

9 лютого роботизований дрон розмістив прапор України у Кринках в Херсонській області.