"Елементи геноциду": генпрокурор розповів, скільки підозр та вироків отримали кати Бучі

За словами Андрія Костіна, масовість та спланованість злочинів у Бучі та загалом на Київщині свідчить про те, що росіяни здійснювали вбивства українців з геноцидними намірами.

Станом на 29 березня 2024 року Офіс генерального прокурора України задокументував понад 20 тисяч воєнних злочинів, здійснених на Київщині, з яких 13 тисяч були вчинені під час окупації. До суду скеровано обвинувальні акти щодо 89 осіб, які причетні до злочинів та катувань у місті Буча. Про це в етері телемарафону заявив генеральний прокурор України Андрій Костін.

"Повідомлено про підозру 146 особам, причетним до вчинення воєнних злочинів у Бучанському районі. Серед них 55 осіб, які безпосередньо підозрюються у вчиненні злочинів в місті Буча. До суду скеровано обвинувальні акти щодо 89 осіб, 26 з яких – щодо злочинів у місті Буча. Засуджено 22 особи, 10 з них – за злочини в місті Буча", — зазначив Костін.

Він уточнив, що масовість та спланованість злочинів на Київщині свідчить про геноцидні наміри російських окупаційних військ.

"Ми досліджуємо ці злочини як можливі елементи геноциду, який Росія намагається вчинити проти українського народу. Зокрема, прокурори здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом масових вбивств у Бучі у лютому-березні 2022 року. Це провадження налічує 268 кримінальних правопорушень щодо вбивств понад 350 цивільних осіб, які потенційно можуть бути віднесені до геноцидальних", — наголосив Костін.

Генпрокурор зауважив, що повну картину вчинених росіянами злочинів можна буде зрозуміти лише після звільнення всіх окупованих територій.

Нагадаємо, 22 березня Андрій Костін заявив, що масований обстріл російськими окупантами енергооб’єктів України вранці 22 березня є фактом геноциду проти українського народу, за яким відкрито 18 кримінальних проваджень у дев’яти областях України.

1 квітня у Києві Служба безпеки України затримала власника декількох підприємств у Бердянську з виробництва будматеріалів. Після окупації міста чоловік почав співпрацювати з російськими військами та постачати їм усе необхідне для виготовлення протитанкових залізобетонних конструкцій. У його помешканні виявили документи та інші речові докази злочинної співпраці з окупаційними військами.