"Не можна виключати": офіцер ТРО оцінив вірогідність нового наступу РФ на Київ

Військовий нагадав, як у лютому 2022 року багато людей не вміли тримати зброю, але ситуація швидко змінилася.

Захоплення столиці України є дуже важливим завданням для Росії, а тому не варто виключати можливості нового наступу агресора на столицю. Таку заяву в ефірі телемарафону озвучив капітан 130-го батальйону 242-ї бригади Сил ТРО Олексій Фандецький ("Фантом").

Він назвав Росію країною без своєї історії, саме тому для них дуже важливий Київ. Також Фандецький вважає, що на сьогодні ніхто напевне не може дати відповідь на питання щодо вірогідності повторного наступу.

"Чи може таке статися? Нам вже відомо, що таке війна, коли вона починається несподівано. Тому нам потрібно вже тепер готуватися. Чинний Головнокомандувач ЗСУ побудував досить потужні лінії оборони. Ми вдячні Богу і нашому командуванню, керівництву країни, що на третій рік війни ми зробили те, що мали зробити відразу", – додав Фандецький.

Разом з цим він додав, що не варто виключати й такого варіанту, оскільки Україна сьогодні воює не з "чмобіками", а з противником, який технологічно розвинутий і має хороше озброєння. У ворога все організовано – "це не терористи, які бігають і просто стріляють у повітря". При цьому Фандецький додав, що Україна має армію з десятирічним досвідом війни та згуртоване суспільство, яке підтримує військових.

Окремо він додав, що у 2022 році всі у світі побачили, що ми не здали столицю і вже жартують, що українцям "за допомогою швабр і віників" вдалося вибити росіян. Олексій Фандецький нагадав, що протягом перших тижнів повномасштабного вторгнення ТРО складалася з близько 80% цивільних. Також тоді бійці ТРО часто не знали, що потрібно робити з автоматами і лише фотографувалися з ними. Однак всього за місяць війни це вже були бійці територіальної оборони, які майстерно захищали і звільняли Київщину разом з іншими підрозділами ЗСУ.

Нагадаємо, що напередодні мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиця України все ще продовжує залишатися основною метою президента РФ. Проте станом на зараз столиця вже краще готова до такого сценарію.

Своєю чергою речник Української добровольчої армії Сергій Братчук 1 квітня заявив, що Путін не відмовився від планів захопити Київ і Одесу, проте це перспектива майбутнього.