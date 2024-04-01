Спроби вже були: чи може Росія відкрити другий фронт з боку Придністров'я, — Братчук

За словами спікера УДА "Юг", російській армії не вистачає необхідних ресурсів для відкриття другого фронту з боку Придністровського регіону. А російські десантні кораблі просто не зможуть доплисти до Одеси.

Останніми днями активно обговорюється ймовірність, що Росія може відкрити другий фронт в Україні з боку невизнаного Придністров'я. Однак, попри широкі дебати на цю тему, важливо зважати не лише на бажання противника, а й на його реальні можливості та ресурси. Про це 1 квітня в ефірі "24 каналу" розповів представник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

Він наголосив, що російська пропаганда активно працює, тому вже з'являються "вкидання" про евакуацію Одеси через два місяці.

"Сьогодні мені ставили запитання — чи правда, що в Одесі через два місяці почнеться евакуація? Тому що Придністров'я, тому що ворог мріє про Одесу. Якби Росія могла відкрити другий фронт з боку Придністров'я, вона б це зробила 24 лютого 2022 року", — підкреслив Братчук.

Речник УДА "Південь" нагадав про диверсійні групи, затримані на початку війни в Одеській області, які рухалися з Придністров'я. Ці події свідчили про прагнення противника та його підготовку до активних дій у цьому регіоні.

"Ми прекрасно розуміємо для чого це робилося, де саме було накопичення ворожих сил, які знаходяться на території Придністров'я", — додав Братчук.

Російській армії не вистачає ресурсів для другого фронту

На думку Братчука, російській армії не вистачає необхідних ресурсів для відкриття другого фронту з боку Придністровського регіону. Він висловив упевненість у тому, що російські десантні кораблі не зможуть досягти Одеси або навіть острова Зміїний у поточних умовах.

"Вони всі будуть потоплені. Ми це теж прекрасно розуміємо. Тому з усіх питань про евакуацію, черговий наступ, яка евакуація? Ресурсу у ворога немає, нічого не буде", — додав Братчук.

Він побажав, щоб після того, як Україна зможе повернути свої території, захоплені Росією, Молдова пішла за її прикладом і звільнила "ПМР".

Дивитися з 37:23

Нагадаємо, 28 лютого аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) заявили, що, найімовірніше, у Кремлі вдадуться до гібридних операцій, щоб дестабілізувати ситуацію в Молдові. Російський президент Володимир Путін може відкласти військові дії на більш пізній термін. У РФ можуть надавати додаткову економічну підтримку Придністров'ю.