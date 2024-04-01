Росія випустила по Києву п'ять ракет "Циркон" з початку року, — ЗМІ

За словами начальника КМВА Сергія Попка, було неймовірно важко, але Київ витримав ці удари. Глава адміністрації підкреслив, що страшно навіть уявити наслідки, якби всі ці потужні засоби ураження досягли своїх цілей.

Росіяни останнім часом атакували столицю України ракетами "Циркон". За інформацією КМВА, від початку року агресори випустили по Києву п'ять таких ракет, повідомляє Reuters.

За інформацією київської адміністрації, яку вона опублікувала в офіційному телеграм-каналі в понеділок, 1 квітня, ці атаки входять до тих більш ніж 180 російських ракетно-дронових обстрілів української столиці за перші три місяці року.

Крім того, російські окупанти намагалися вдарити по столиці такими ракетами та БПЛА:

5 одиниць 3М22 "Циркон";

11 одиниць Х-47М2 "Кинджал";

6 одиниць "Іскандер-М";

3 одиниці Х-69;

1 одиниця "Калібр";

113 одиниць Х-101;

48 ударних БпЛА типу Shahed.

"Було неймовірно важко, але ми витримали ці удари. Шана і подяка нашим воїнам ППО, які закривають небо над столицею. Страшно навіть уявити наслідки, якби всі ці потужні засоби ураження досягли своїх цілей!" — підкреслив Сергій Попко, начальник КМВА.

Росія про ракети "Циркон"

За словами російського командування, ракета морського базування "Циркон" має дальність дії до 1000 кілометрів і швидкість, яка, за твердженням російських військових експертів, у 9 разів перевищує швидкість звуку.

"Це може означати значне скорочення часу реакції ППО і можливість атакувати великі, глибокі та захищені цілі", — зауважує агентство.

Водночас лідер РФ Володимир Путін назвав ці крилаті ракети частиною "нового покоління неперевершених систем озброєння" і додав, що вони спрямовані винятково по військових та енергетичних об'єктах України, однак заразом не уточнивши, по яких саме.

Водночас уламки збитих ракет упали в житлових масивах Києва, постраждали навчальні заклади, нежитлова інфраструктура тощо.

Коментарів із Москви у відповідь на публікацію не було, хоча, як підкреслює видання, Росія регулярно оголошує про ракетні удари по Україні, за її словами, по військових і енергетичних об'єктах.

Reuters уточнила, що протягом останніх двох тижнів Росія посилила далекі бомбардування енергетичної та газової інфраструктури по всій Україні, що призвело до значної шкоди і вимкнення електроенергії в кількох великих містах.

Україна про обстріли Києва

Експерти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ) дослідили уламки ракет, якими Росія атакувала Київ, і підтвердили, що було застосовано ракету 3М22 "Циркон".

Нагадаємо, що спікер Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш припустив, що застосування ракет "Циркон" для ударів по Україні може свідчити про те, що Росія, ймовірно, відчуває дефіцит інших типів ракет.

Крім того, в такий спосіб країна-агресор може перевіряти українську систему ППО.

"Де, що і як захищено, що і як прикрито, щоб надалі вже використати це під час планування їхніх подальших повітряних атак", — резюмував речник ЗС.

Нагадаємо, що російські війська 25 березня поточного року завдали удару по Києву балістичними ракетами "Онікс" і "Циркон", запущеними з території тимчасово окупованого Криму. Атака призвела до руйнування виставкового, спортивного залу, конгрес-холу і центру Академії мистецтв.

Того ж дня надзвичайна і повноважна пані посол США в Україні Бріджит Брінк опублікувала допис на своїй сторінці в соцмережі Х, в якому прокоментувала ракетний удар по українській столиці. Зокрема, пані дипломат закликала американських конгресменів негайно проголосувати за допомогу українським військовим.