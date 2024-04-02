Можливі ще 2-3 масовані атаки весною: у ГУР назвали кількість високоточних ракет, які має РФ

Росіянам потрібна певна пауза, оскільки запаси ракет виснажуються. Ворог намагається зберігати їх на рівні 900 одиниць, розповів заступник начальника ГУР Вадим Скібіцький.

Російська Федерація може завдати ще декілька масованих ударів по українській енергетиці весною. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Вадим Скібіцький у коментарі "РБК-Україна".

Він наголосив, що запаси російських ракет виснажуються, тому ворогу потрібна буде пауза для їх накопичення.

"Зараз у Росії, за нашою оцінкою, залишається близько 950 високоточних ракет оперативно-стратегічного та стратегічного рівня з дальністю у понад 350 кілометрів", — сказав Вадим Скібіцький.

За його словами, окупанти намагаються тримати свої запаси ракет на рівні не менше 900 одиниць. Ворог розпочинає масовані атаки, коли накопичує понад 900 ракет, та зупиняється, коли запаси перебувають на рівні 900. Наразі ж окупанти наближаються до ліміту.

Він наголосив, що у квітні РФ планує виробити близько 40 ракет типу Х-101. У ГУР вважають, що противник зможе провести ще кілька масованих атак, а саме дві-три.

"А далі будуть змушені знову взяти деяку паузу для накопичення ракет та "шахедів". Проте окремі локальні обстріли можуть при цьому продовжуватись", — зазначив Скібіцький.

Нагадаємо, 1 квітня речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш заявив, що окупанти взяли паузу в масованих атаках. За його словами, противник зайнятий плануванням нових ударів та накопиченням засобів ураження.

30 березня голова комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус розповів, що перед Україною стоїть нове завдання через атаки РФ по енергетичних обʼєктах. Йдеться про формування нового елементу енергетичної системи, а саме великої кількості розподіленої малої генерації.