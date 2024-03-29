Україна після масштабного обстрілу імпортує електрику з п'яти європейських країн (відео)

За словами Дениса Шмигаля, ракетно-дронова атака росіян була спрямована як проти об’єктів генерації електроенергії, так і проти системи її розподілу.

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Черговий масований ракетно-дроновий удар у ніч на 29 березня був спрямований на енергосистему України. На цьому наголосив прем’єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду в п’ятницю, 29 березня.

"Сьогоднішній удар знову доволі сильно пошкодив обладнання. Знову атака була спрямована як проти об’єктів генерації електроенергії, так і проти системи її розподілу. Дуже важливо для всіх нас зараз зменшити споживання електроенергії. Це стосується особливо вечірніх годин", — підкреслив очільник уряду і закликав українців знизити енергоспоживання, особливі у пікові години навантаження.

Він зазначив, що ситуація залишається складною у кількох регіонах країни, проте всі енергетичні служби працюють 24/7.

При цьому вжито низку заходів, аби система набула стабільності:

вимкнено опалення, чому сприяли прийнятні погодні умови;

імпортується електроенергія з європейських країн, зокрема Польщі, Словаччини, Румунії, Угорщини, Молдови;

вдалося відновити об’єкти, пошкоджені минулого тижня.

За словами Шмигаля, це дозволить краще збалансувати енергосистему.

"Це ресурси, які ми зараз потребуємо і направимо на те, аби світло було в усіх українських родин. Ремонти не зупиняємо ні на хвилину. Продовжуємо підготовку. Посилюємо стійкість нашої енергетики. Починаємо накопичувати ресурси для наступної зими", — зауважив очільник уряду.

Водночас прем’єр запевнив, що продовжуватимуть працювати Пункти незламності, яких у країні понад 10 тисяч. Він підкреслив, що уряд схвалив спеціальну постанову, яка регулює роботу цих об’єктів на постійній основі, аби вони всі були доступні для людей у будь-який час.

"Також унормуємо питання використання майна цих Пунктів, зокрема генераторів, старлінків та іншого обладнання. І зараз, в умовах російського енергетичного терору, і після війни Пункти незламності мають продовжити роботу для підтримки людей", — наголосив прем’єр.

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Два регіони України залишилися без світла через обстріл ЗС РФ: обмеження можуть розширити

Нагадаємо, у ніч на 29 березня Збройні сили Російської Федерації здійснили масований ракетний обстріл території України. Ворог атакував територію України "Кинджалами" та крилатими ракетами. Зокрема, вибухи прогриміли в Дніпропетровській, Хмельницькій та Івано-Франківській областях.

За даними Повітряних сил, росіяни випустили 99 ракет і ударних БПЛА типу Shahed. Силам оборони вдалося перехопити й знищити 84 повітряні цілі.