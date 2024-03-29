Украина после масштабного обстрела импортирует электричество из пяти европейских стран (видео)

По словам Дениса Шмыгаля, ракетно-дроновая атака россиян была направлена как против объектов генерации электроэнергии, так и против системы ее распределения.

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Очередной массированный ракетно-дроновый удар в ночь на 29 марта был направлен на энергосистему Украины. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства в пятницу, 29 марта.

"Сегодняшний удар снова довольно сильно повредил оборудование. Опять атака была направлена как против объектов генерации электроэнергии, так и против системы ее распределения. Очень важно для всех нас сейчас уменьшить потребление электроэнергии. Это касается особенно вечерних часов", — подчеркнул глава правительства и призвал украинцев снизить энергопотребление, особенно в пиковые часы нагрузки.

Он отметил, что ситуация остается сложной в нескольких регионах страны, однако все энергетические службы работают 24/7.

При этом принят ряд мер, чтобы система приобрела стабильность:

отключено отопление, чему способствовали приемлемые погодные условия;

импортируется электроэнергия из европейских стран, в частности Польши, Словакии, Румынии, Венгрии, Молдовы;

удалось восстановить объекты, поврежденные на прошлой неделе.

По словам Шмыгаля, это позволит лучше сбалансировать энергосистему.

"Это ресурсы, в которых мы сейчас нуждаемся и направим на то, чтобы свет был у всех украинских семей. Ремонты не останавливаем ни на минуту. Продолжаем подготовку. Усиливаем устойчивость нашей энергетики. Начинаем накапливать ресурсы для следующей зимы", — отметил глава правительства.

Вместе с тем премьер заверил, что будут продолжать работать Пункты несокрушимости, которых в стране более 10 тысяч. Он подчеркнул, что правительство одобрило специальное постановление, которое регулирует работу этих объектов на постоянной основе, чтобы они все были доступны для людей в любое время.

"Также нормируем вопрос использования имущества этих Пунктов, в частности генераторов, старлинков и другого оборудования. И сейчас, в условиях российского энергетического террора, и после войны Пункты несокрушимости должны продолжить работу для поддержки людей", — подчеркнул премьер.

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Два региона Украины остались без света из-за обстрелов ВС РФ: ограничения могут расширить

Напомним, в ночь на 29 марта Вооруженные силы Российской Федерации осуществили массированный ракетный обстрел территории Украины. Враг атаковал регионы Украины "Кинжалами" и крылатыми ракетами. В частности, взрывы прогремели в Днепропетровской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях.

По данным Воздушных сил, россияне выпустили 99 ракет и ударных БПЛА типа Shahed. Силам обороны удалось перехватить и уничтожить 84 воздушные цели.