Замість великих електростанцій в Украіні будуть сотні малих, щоб уберегтися від обстрілів, — Герус

Зараз також ведеться робота зі встановлення великої кількості сонячних і газових електростанцій, адже декілька ТЕЦ отримали серйозні пошкодження, на усунення яких подекуди може піти й до року часу.

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РФ продовжує завдавати ударів по енергетичних обʼєктах України, зокрема користуючись і тим, що про їхнє розташування відомо з відкритих джерел. Зараз одним із завдань, які стоять перед Україною, є формування нового елементу енергетичної системи ― великої кількості розподіленої малої генерації. Про це в ефірі "Українського радіо" сказав голова Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус.

"Коли в нас є 5-10 крупних електростанцій, то вони є цілями і їх можна уражати. Коли в нас будуть сотні дрібних електростанцій, то дрібні обʼєкти обстрілювати ракетами буде практично нереально або дуже дорого", — сказав він.

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Він додав, що зараз також ведеться робота зі встановлення великої кількості сонячних і газових електростанцій, адже декілька ТЕЦ отримали серйозні пошкодження, на усунення яких подекуди може піти й до року часу.

"Енергетичні обʼєкти є відкритими, вони не засекречені і їх практично неможливо заховати, адже видно, куди йдуть лінії електропередач, високовольтні лінії, до яких підстанцій вони ведуть і де розташовані які електростанції. Зараз триває робота над тим, щоб трохи змінити архітектуру енергетичної мережі, щоб у нас додалося більше дрібної, розподіленої децентралізованої генерації, яка буде наближена до кінцевого споживача", — сказав Андрій Герус.

Нагадаємо, що ЗС РФ здійснили ракетний удар по об'єктах паливно-енергетичного комплексу України в ніч проти 29 березня. Загалом було запущено 99 засобів повітряного ураження.

Також повідомлялося, що Україна після масштабного обстрілу імпортує електрику з п'яти європейських країн.