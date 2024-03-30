Вместо крупных электростанций в Украине будут сотни малых, чтобы уберечься от обстрелов, — Герус

Сейчас также ведется работа по установке большого количества солнечных и газовых электростанций, ведь несколько ТЭЦ получили серьезные повреждения, на устранение которых иногда может уйти и до года времени.

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РФ продолжает наносить удары по энергетическим объектам Украины, в том числе пользуясь и тем, что о расположении которых известно из открытых источников. Сейчас одной из задач, которые стоят перед Украиной, является формирование нового элемента энергетической системы — большого количества распределенной малой генерации. Об этом в эфире Украинского Радио сказал председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

"Когда у нас есть 5-10 крупных электростанций, то они являются целями и их можно поражать. Когда у нас будут сотни мелких электростанций, то мелкие объекты обстреливать ракетами будет практически нереально или очень дорого", — сказал он.

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Он добавил, что сейчас также ведется работа по установке большого количества солнечных и газовых электростанций, ведь несколько ТЭЦ получили серьезные повреждения, на устранение которых иногда может уйти и до года времени.

"Энергетические объекты являются открытыми, они не засекречены и их практически невозможно спрятать, ведь видно, куда идут линии электропередач, высоковольтные линии, к каким подстанциям они ведут и где расположены какие электростанции. Сейчас идет работа над тем, чтобы немного изменить архитектуру энергетической сети, чтобы у нас добавилось больше мелкой, распределенной децентрализованной генерации, которая будет приближена к конечному потребителю", — сказал Андрей Герус.

Напомним, что ВС РФ осуществили ракетный удар по объектам топливно-энергетического комплекса Украины в ночь на 29 марта. Всего было запущено 99 средств воздушного поражения.

Также сообщалось, что Украина после масштабного обстрела импортирует электричество из пяти европейских стран.