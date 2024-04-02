"Серйозно розглядається": Мінфін шукає гроші на збільшення бойових виплат до 200 000 (відео)

Член оборонного комітету Ради Олександр Федієнко пояснив, що йдеться за оплату днів служби "на нулі". Окрім підвищення зарплат захисникам є ініціативи, які стосуються пільг на навчання і комунальні послуги.

Президент Володимир Зеленський виступив за підвищення зарплат військовим до 200 тисяч гривень. Про це детальніше в ефірі Ранок.LIVE 1 квітня розповів нардеп та член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Федієнко.

"Президент сказав про 200 тисяч. І це, наскільки я знаю, зараз достатньо серйозно розглядається. Є ініціативи щодо дітей, родичів, тих, хто проходить безпосередньо військову службу на передовій — дати пільги щодо навчання і все, що стосується навчання. Ходили думки й чутки про інші пільги, пов'язані зі сплатою комунальних речей. Але я тільки чув, що це були чутки й не більше. Не можу їх підтвердити чи спростувати", — сказав депутат, коментуючи ініціативи з мотивації військових.

Федієнко зазначив, що нардепам слід частіше спілкуватись з захисниками, щоб розуміти їхні потреби. Він підкреслив, що для цього "не обов'язково залазити в окоп", а можна спілкуватись з воїнами після їх виведення з зони активних боїв на відпочинок.

Член оборонного комітету ВР повідомив, що нині Міністерство фінансів України шукає гроші на підвищення бойових виплат. Він уточнив, що йдеться про збільшення плати за дні служби саме на лінії бойового зіткнення.

Тобто боєць може з місяця перебувати безпосередньо на передовій як п’ять днів, так і 10. Від цього відповідно залежить сума виплат на місяць. Усім військовим в разі ухвалення зміни 200 тисяч гривень щомісяця не виплачували б.

"Зараз конкретна сума незрозуміла, поки ми не будемо бачити розрахунки Мінфіну", — додав Федієнко.

Коментар Олександра Федієнка про 200 тисяч — з 2:23:35

Нагадаємо, нардеп Руслан Горбенко розповів, що подвоєння бойових виплат українським військовим запропонував головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Також Сирський прокоментував кількість особового складу, яку потребує військо. Він зазначив, що йдеться не лише про мобілізованих.