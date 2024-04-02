ЗС РФ застосували невідомий тип балістики: що це може бути за ракета

Представник ГУР МОУ Вадим Скібіцький зауважив, що важко визначити, який саме тип ракет противник запускає з південного напрямку — "Циркон" чи модернізований "Онікс".

Збройні сили Російської Федерації почали атакувати мирні міста України за допомогою невідомого типу балістичних ракет. Про це йдеться у матеріалі "РБК-Україна".

Ворог запускає балістику з території тимчасово окупованого Криму. Співрозмовники видання у різних секторах Сил оборони все ще мають сумніви, чи дійсно росіяни мають на озброєнні протикорабельну ракету типу "Циркон" або модернізували "Онікс-М".

У ЗМІ зауважили, що нечисленні застосування цих ракет свідчать про демонстрацію Кремля того, що в них зʼявилося "щось схоже на гіперзвукові ракети". Натомість українська протиповітряна оборона показала, що може збивати ці повітряні цілі. Проте кількість нових балістичних ракет — невідома.

За словами представника ГУР МОУ Вадима Скібіцького, наразі складно визначити, чи ворог запускає з південного напрямку ракети "Циркон", чи модернізовані "Онікси".

"Якщо ж говорити про звичайні "Онікси", то, за нашими даними, їхні запаси у росіян становлять 440 одиниць. Зараз вони змогли поновити їхнє виробництво на рівні 6-8 ракет на місяць", — додав Скібіцький.

Нагадаємо, 1 квітня у ЗМІ повідомили, що Збройні сили Російської Федерації атакували Київ пʼятьма ракетами типу "Циркон" від початку року. Також ворог атакував "Кинджалами", "Іскандерами-М", "Калібрами", Х-69, Х-101 та БПЛА типу Shahed.

31 березня керівник ГУР МОУ Кирило Буданов заявив, що РФ намагається пробити українську систему ППО, а тому атакує "Цирконами". Він наголосив, що в тимчасово окупованому Криму ворог розмістив декілька пускових установок для запуску цього засобу ураження.