Удари по Татарстану: на атакованому заводі "Шахеди" збирають студенти, — InformNapalm (відео)

Директор підприємства поскаржився, що безпілотники влучили у гуртожиток. Минулого року росЗМІ оприлюднили репортаж із заводу, де керівник особливої економічної зони "засвітив" виробництво ударних дронів.

В Татарстані в Алабузі на атакованому 2 квітня заводі "шахеди" для ударів по Україні збирають російські студенти. Про це повідомили в InformNapalm.

Зазначається, що минулого року росЗМІ оприлюднили репортаж із заводу, де директор підприємства Тимур Шагівалєєв у сюжеті місцевих ЗМІ "засвітив" виробництво ударних дронів.

"Сьогодні прилетіли "привіти" тим, хто вже рік збирає ударні дрони, щоби тероризувати населення України. А сьогодні Шагівалєєв кривить душею, розповідаючи про те, що "атакували гуртожиток студентів". Студентів, котрі вже рік збирають зброю для вбивства українців. Тому важливо не плутати причинно-наслідковий зв'язок. "СВО" — це агресивна війна проти України, яку розпочав Путін, і тепер наслідки цієї війни наздоганятимуть усі регіони Росії", — повідомили в InformNapalm.

Нагадаємо, що українські БпЛА атакували завод в Татарстані. Внаслідок ударів зафіксовано суттєві руйнування. Ціллю атаки був об’єкт, який розташований на відстані понад тисячу кілометрів від України. Атаки зазнало підприємство зі збірки дронів-камікадзе "Шахед", які російські окупанти маркують під "Герань-2".